國產疫苗獲EUA應走完三期？　陳時中：台灣沒急迫性，但有未來性

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國產疫苗尚未完成第二期臨床試驗，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，月底就會與2家國產藥廠簽約，並以替代性試驗取代第三期臨床試驗，當中和抗體效價濃度與國外大廠結果相同，就會通過緊急授權（EUA）。對此，有學者質疑，台灣疫情不嚴重，應該走完第三期再通過EUA，才能在銷售上更具競爭力，但陳時中卻有不同看法。

陳時中表示，疫苗有多重面向，有些國家通過EUA，是急著要把國內確診數與死亡人數往下降，但台灣現行時間點並沒有這樣的需求，未來國境開放，與國際互通有無前，一定要先建立群體保護力。

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「台灣雖然沒有急迫性，但有未來性。」陳時中提到，疫苗不是今天打，明天就馬上有群體保護力，「施打需要一定時間，產生保護力也要一定時間」。他另提到，貿易、旅遊都會影響到整體經濟，需要未雨綢繆，「上半年需要靠國外疫苗先把空缺補起來，下半年則要靠國產疫苗建立長久防疫政策」，如此才能把免疫力建立起來。

最後，陳時中提到，國產疫苗要通過EUA，WHO規定的3000人安全性評估會做好做滿，台灣新冠疫苗免疫相關保護指標（ICP）則有2路徑可取得，包括國際組織和各大藥廠公布資料，台灣可與其他疫苗做深層性比較，如果國產疫苗在EUA有更多資料，再對比和外銷上也有幫助。目前兩家國產藥廠都與國外洽談相關保護力、第三期臨床性可能性的事宜。