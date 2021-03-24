快訊／境外移入+2！印尼境外生曾確診「來台期滿採檢陽性」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例境外移入病例，來自印尼與菲律賓。當中印尼個案為20多歲女性，曾經在當地確診新冠，3/9來台就學，檢附陰性證明，仍於22日接受期滿採檢發現陽性。

指揮中心表示，案1009為印尼籍20多歲女性，去(2020)年11月曾在印尼確診COVID-19，並於當地治療後康復；個案今(2021)年3月9日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月22日接受檢疫期滿前採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值39)。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案1010為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月9日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月22日接受檢疫期滿前採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值29)。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計185,439例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含183,656例排除)，其中1,009例確診，分別為893例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。