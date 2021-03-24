　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

距離新 iPhone 13 的亮相至少還有半年，但相關爆料消息持續不斷推陳出新，繼日前美國專利商標局通過了蘋果增強型「螢幕下指紋辨識技術」新專利，以及以 D-ToF 技術取代現有的 Face ID 組件，都有望可以縮小 iPhone「瀏海範圍」。而今最新的 iPhone 13 渲染圖曝光，除了延用 iPhone 12 系列相同的方形中框設計，長久以來為人詬病的「瀏海」也跟著變窄了！

iPhone 13渲染圖 

綜合早先分析師爆料，iPhone 13 系列或將配備比 OLED 螢幕更省電的 LTPO TFT 螢幕，並支援 120Hz 螢幕刷新率，以及配置最高 1TB 的儲存空間、使用 A15 仿生處理器、配備高通 X60 5G 通訊模組等。而在相關規格進一步提升下，外媒也預測今年最頂規的 iPhone 13 Pro Max 售價可能再創新高，突破新台幣 65,500 元，哇嗚～到底香不香就等今年 9 月 iPhone 13 正式亮相啦！

 

延伸閱讀

蘋果再取得「增強型」螢幕下指紋辨識系統專利！更安全、精準又快速， IPHONE 13 或將首度登場？

三星 GALAXY A52 5G「防水豆豆機」怪好玩！IP67 防水防塵、OIS 防手震…3 大亮點別錯過！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

ET快訊
蘇伊士運河「史上最大擱淺船」！長榮貨輪受困　他曝最新營救關鍵
江宏傑被福原愛「視訊離婚」淚崩！　日網也心疼：老公真可憐
中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來降雨多慘
酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：5千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

2021智慧城直擊：台北桃園高雄各有成績　5G經驗要分享到海外

iPhone 12用半年「電池健康度」掉5%！　達人揭3壞習慣最傷

安卓手機爆閃退災情！LINE、Gmail都出包　簡單1招解決問題

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

2021智慧城直擊：台北桃園高雄各有成績　5G經驗要分享到海外

iPhone 12用半年「電池健康度」掉5%！　達人揭3壞習慣最傷

安卓手機爆閃退災情！LINE、Gmail都出包　簡單1招解決問題

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

國際長笛藝術節揭序幕 40位菁英長笛家接棒演出

八三夭「激帥西裝造型」曝光！　睽違1年終於報喜訊

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

抱抱不揪牠！黏人金吃醋「肉身擠C位」　網笑：奴才造反啦

星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

阿金跟媽合照「咧嘴燦笑」　見爸秒變嫌棄臉：要放開我沒？

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

大聲說出你對匠心的熱愛　三菱電機招募ME粉　還祭出日月潭涵碧樓夢幻住宿券！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

3C家電熱門新聞

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

iPhone 13瀏海終於有變化

蘋果12 三星S21U 小米11拍攝對決

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

OPPO新機Find X3系列長得都一樣

vivo X60張鈞甯宣傳影片公開

智慧城市展直擊：證明台灣軟實力

3C達人5招教你破解山寨AirPods

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

「LINE客服小幫手」改版上線　預告真人客服串接

更多熱門

相關新聞

網購iPhone送來跟人一樣高　他拆開傻眼

網購iPhone送來跟人一樣高　他拆開傻眼

手機尺寸演化由大到小，近年來又逐漸變大，但若太大也會造成困擾。泰國一名男子在網路上訂購一支iPhone7，沒想到包裹竟長達一名成人的身高，拆開來才發現當初下單時太粗心，沒注意到自己購買的其實是iPhone造型的桌子，讓他哭笑不得。

查看老公iPhone！妻見「Emoji符號」綠炸

查看老公iPhone！妻見「Emoji符號」綠炸

iPhone 13前面板曝光！聽筒置頂、瀏海「縮小」

iPhone 13前面板曝光！聽筒置頂、瀏海「縮小」

妹子拿最新款iPhone？萬人驚呆：101限定版

妹子拿最新款iPhone？萬人驚呆：101限定版

他想換 iPhone　內行人：不要抱期待

他想換 iPhone　內行人：不要抱期待

關鍵字：

COOL-STYLEiPhoneiPhone 13

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面