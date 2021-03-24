iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

距離新 iPhone 13 的亮相至少還有半年，但相關爆料消息持續不斷推陳出新，繼日前美國專利商標局通過了蘋果增強型「螢幕下指紋辨識技術」新專利，以及以 D-ToF 技術取代現有的 Face ID 組件，都有望可以縮小 iPhone「瀏海範圍」。而今最新的 iPhone 13 渲染圖曝光，除了延用 iPhone 12 系列相同的方形中框設計，長久以來為人詬病的「瀏海」也跟著變窄了！

綜合早先分析師爆料，iPhone 13 系列或將配備比 OLED 螢幕更省電的 LTPO TFT 螢幕，並支援 120Hz 螢幕刷新率，以及配置最高 1TB 的儲存空間、使用 A15 仿生處理器、配備高通 X60 5G 通訊模組等。而在相關規格進一步提升下，外媒也預測今年最頂規的 iPhone 13 Pro Max 售價可能再創新高，突破新台幣 65,500 元，哇嗚～到底香不香就等今年 9 月 iPhone 13 正式亮相啦！

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