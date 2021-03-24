張良澤經手收藏　日治時期在台作家西川滿「唯一現存日記」出版

▲唯一現存《西川滿日記》出版。（圖／國立臺灣文學館）

記者林育綾／綜合報導

日治時期在臺日人作家西川滿，3歲時隨父母台，生活了36年，直到日本戰敗被遣返。而他「唯一現存日記」原由其子西川潤教授收藏，2010年親手交給前任真理大學台灣文學資料館名譽館長張良澤教授，如今由國立臺灣文學館付梓出版，預計3月31日舉行新書發表會。

西川滿1908年出生於日本福島縣會津若松市，3歲時因父親的派任案隨父母來臺，開啟了影響一生的臺灣經驗，民俗、風土、神話、傳說⋯等都成為他創作的源泉。

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直到1945年太平洋戰爭結束，日本戰敗注定了在臺日人被遣返的命運，西川滿在這本於戰後第二年所寫的日記末頁裡註記「三歲渡臺灣，從此居住臺灣三十六年」，見證自己對臺灣的情感。

這本日記原由西川滿之子西川潤教授所藏，2010年西川潤親手交給張良澤教授，期待西川滿研究者能夠有機會閱讀，進而研究日記所承載的思想與文學。

記事起自昭和22年（1947）3月30日，終至昭和23年（1948）3月30日止，內容完整，根據張良澤的判斷，是「西川滿先生唯一留下的一本日記」。而臺文館進行「臺灣文學地方先行者史料徵集、數位收存計畫」時，有機會與張良澤教授合作，由其翻譯並編寫「西川滿戰後初期（1945-1949）著作年表」，另委託日本香山大學高橋明郎教授為全書校註，研究者鳳氣至純平審訂，是了解西川滿與戰後初期日本社會的重要書籍。

▲內附藏書票的紀念版，限定於發表會當日現場首購。（圖／國立臺灣文學館）

《西川滿日記》全書分為復刻本及中譯本，兩冊一套不分售，採精裝、荷蘭細紋布燙金、銀裝訂，封面設計由知名版畫家洪福田操刀，以蓮花及蓮蓬（子）為意象，象徵西川滿文學之花盛開及結果之意，同時也指涉西川滿分別在臺灣、日本的生命經驗。



《西川滿日記》預定在3月31日（三）上午10:30於臺文館B1圖書室舉辦新書發表會，而為了推廣文學，凡參加新書發表會者，即可以7折購買紀念藏書票版，數量有限，每人限購一套，一般版則不在此限，而優惠僅限新書發表會現場。

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