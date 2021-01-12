　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

記者林育綾／台北報導

真理大學將「臺灣文學資料館」換鎖，並將苦心貢獻創館的張良澤教授拒於門外，此事件引發軒然大波，尚未落幕，藏品產權所屬也是一大問題。國家圖書館率先表示有意爭取典藏，而被外界認為「最合適」的國立臺灣文學館，蘇碩斌館長今（12）日也首度回應，認為應先將產權釐清，屆時再看政府單位能做什麼協助，對於國圖、台南市政府有意協助空間也樂見其成。

真理大學臺灣文學資料館前館長張良澤教授，20多年費心蒐集各種文獻，包括書籍、期刊、明信片、作家手稿等，其藏品豐富珍貴。國立臺灣文學館館長蘇碩斌今接受媒體訪問相關看法，他表示張良澤老師蒐集非常多日治時期的雜誌，非常珍貴，這些收藏當初「國家文化記憶庫」也有花經費協助建立資料，民眾在國家文化記憶庫網站搜尋「張良澤」，就能找到許多他的貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張良澤藏品這裡也能找到！民眾在國家文化記憶庫網站搜尋「張良澤」，就能找到許多他的貢獻。（圖／翻攝自國家文化記憶庫）

▲張良澤藏品這裡也能找到！民眾在國家文化記憶庫網站搜尋「張良澤」，就能找到許多他的貢獻。（圖／翻攝自國家文化記憶庫）

而他也說，「臺灣文學資料館」就像是真理大學臺灣文學系的系圖書館概念，而張老師陸續將自己的收藏帶進去，有些已貼上標籤，是確認屬於學校的資產；而有些沒貼上標籤，張良澤主張是自己蒐集的藏品，但是校方認為張是以系主任及館長的職位接受捐贈，也使用到學校的館舍，可能涉及使用校方資源等，因此產權尚未釐清。

蘇碩斌理性表示，產權要先清楚才能來談，而真理大學的主管機關是教育部，如果張良澤信任政府單位，屆時可以再看政府單位能做什麼協助，可能包括提供空間、購買藏品，或是談捐贈等，以國立臺灣文學館來說，若將來要典藏，希望能以合情、合理、合法的方式處理，而藏品也不一定要在臺文館，目前台南市政府、國圖都表示願意協助空間典藏或寄存，他也十分樂見。

蘇碩斌說，其實張老師很多文獻藏品跟臺文館也是重複的，主因是很多出版品一次有大量印刷，除非是「孤本」較有價值。而手稿部分，由於許多是當作家造訪學校，張老師請他們題字，這部分對他來說意義較大，對臺文館來說可能就不是必須典藏的藏品，無論是什麼藏品，在歷史意義、對當事人的意義、財產權等方面都是環環相扣。

他認為，此次爭議就是因為真理大學跟張老師當初沒有清楚的契約，如今事件，也算是迫使他們必須處理這件事，只是目前雙方似乎都還有情緒，他也期盼兩方能坐下來，讓專業的第三方去協助判定、處理。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
「酸辣湯」台語怎讀？　內行人給正解...網全傻了
防院內感染6措施管制　醫憂「最怕1件事」
寒流吃鍋超爽！塑膠湯匙「編號有玄機」　這數字千萬別用
黃曉明髮際線後移「禿到發亮」！　路人全嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

雪地綠點狂飆200公里！台灣最強郵差「越野車」衝合歡山送信

全台寒流農損破億！農委會公布前5大被害作物　屏東縣6542萬最慘

國內首起院內感染！網傳南部某醫院也管制了　院方駁斥：謠言　　

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

影／桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

確診護理師赴某科大上課　教育部發3聲明將全校消毒

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

暖暖包全台大缺貨！彰化業者霸氣捐5000片送員警...有錢買不到

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

雪地綠點狂飆200公里！台灣最強郵差「越野車」衝合歡山送信

全台寒流農損破億！農委會公布前5大被害作物　屏東縣6542萬最慘

國內首起院內感染！網傳南部某醫院也管制了　院方駁斥：謠言　　

「酸辣湯」台語怎麼讀？　內行人給正解...網全傻了

影／桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

確診護理師赴某科大上課　教育部發3聲明將全校消毒

小年夜起國道0-5時免收費　國5「南向2入口」初三前每天封12hrs

女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

暖暖包全台大缺貨！彰化業者霸氣捐5000片送員警...有錢買不到

「起家厝」標脫！　開發金：提高資金運用效能

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

工人墜落北檢車道不治　「司法新廈」拉皮3個月傳工安意外

《復仇者聯盟》會有第5部？　漫威總裁鬆口解答…影迷全嗨了

小坪數市場...「硬要隔3房」！使用空間超壓迫　專家曝格局地雷

張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

ØZI重金屬魂被打開嗨喊：爽！　求師血肉果汁機「激烈吼腔」

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

一秒到日本青山！三宅一生旗下男裝新店曝光　「鮮艷皺褶」療癒身心

普生：新冠肺炎抗體試劑　獲衛福部專案製造許可

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

北部某醫院「2醫護疑染疫」　手術全停擺

快訊／北部醫院「官網掛了」一片空白！　疑爆群聚感染

指揮中心證實院內感染！國內首起醫師染疫

更多熱門

相關新聞

抹黑我沒有關係...張良澤「2件事拜託大家」

抹黑我沒有關係...張良澤「2件事拜託大家」

已故文學家鍾肇政之子鍾延威在臉書披露，真理大學台灣文學系創系主任、前麻豆校區台灣文學資料館長、名譽館長的張良澤，因校方2020年底無預警換鎖封閉麻豆校區台灣文學資料館，使張良澤被拒於門外，還被真理大學校長陳奇銘斥為「連學校職員都不是」，張良澤教授11日下午在台南細說分明。

想將「無價之寶」留給總統府！張良澤曝珍貴史料去留

想將「無價之寶」留給總統府！張良澤曝珍貴史料去留

國圖參一腳！爭取典藏張良澤藏品

國圖參一腳！爭取典藏張良澤藏品

真理學生：全校只有校長不珍惜臺文館

真理學生：全校只有校長不珍惜臺文館

教長親來電盼解決臺文館風波！張良澤欲討回收藏

教長親來電盼解決臺文館風波！張良澤欲討回收藏

關鍵字：

張良澤真理大學蘇碩斌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面