張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

記者林育綾／台北報導

真理大學將「臺灣文學資料館」換鎖，並將苦心貢獻創館的張良澤教授拒於門外，此事件引發軒然大波，尚未落幕，藏品產權所屬也是一大問題。國家圖書館率先表示有意爭取典藏，而被外界認為「最合適」的國立臺灣文學館，蘇碩斌館長今（12）日也首度回應，認為應先將產權釐清，屆時再看政府單位能做什麼協助，對於國圖、台南市政府有意協助空間也樂見其成。

真理大學臺灣文學資料館前館長張良澤教授，20多年費心蒐集各種文獻，包括書籍、期刊、明信片、作家手稿等，其藏品豐富珍貴。國立臺灣文學館館長蘇碩斌今接受媒體訪問相關看法，他表示張良澤老師蒐集非常多日治時期的雜誌，非常珍貴，這些收藏當初「國家文化記憶庫」也有花經費協助建立資料，民眾在國家文化記憶庫網站搜尋「張良澤」，就能找到許多他的貢獻。

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▲張良澤藏品這裡也能找到！民眾在國家文化記憶庫網站搜尋「張良澤」，就能找到許多他的貢獻。（圖／翻攝自國家文化記憶庫）

而他也說，「臺灣文學資料館」就像是真理大學臺灣文學系的系圖書館概念，而張老師陸續將自己的收藏帶進去，有些已貼上標籤，是確認屬於學校的資產；而有些沒貼上標籤，張良澤主張是自己蒐集的藏品，但是校方認為張是以系主任及館長的職位接受捐贈，也使用到學校的館舍，可能涉及使用校方資源等，因此產權尚未釐清。

蘇碩斌理性表示，產權要先清楚才能來談，而真理大學的主管機關是教育部，如果張良澤信任政府單位，屆時可以再看政府單位能做什麼協助，可能包括提供空間、購買藏品，或是談捐贈等，以國立臺灣文學館來說，若將來要典藏，希望能以合情、合理、合法的方式處理，而藏品也不一定要在臺文館，目前台南市政府、國圖都表示願意協助空間典藏或寄存，他也十分樂見。

蘇碩斌說，其實張老師很多文獻藏品跟臺文館也是重複的，主因是很多出版品一次有大量印刷，除非是「孤本」較有價值。而手稿部分，由於許多是當作家造訪學校，張老師請他們題字，這部分對他來說意義較大，對臺文館來說可能就不是必須典藏的藏品，無論是什麼藏品，在歷史意義、對當事人的意義、財產權等方面都是環環相扣。

他認為，此次爭議就是因為真理大學跟張老師當初沒有清楚的契約，如今事件，也算是迫使他們必須處理這件事，只是目前雙方似乎都還有情緒，他也期盼兩方能坐下來，讓專業的第三方去協助判定、處理。

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