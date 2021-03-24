警官浴室天花板偷拍人妻洗香香　帶老婆露營歪樓...提正解被打臉

▲高雄警官涉嫌手機偷拍，遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山分局一名陳姓警官，在去年8月前往台中谷關露營時，涉嫌在浴室裡頭透過隔間頂端，拿手機偷拍隔壁正在洗澡的林姓人妻，當場被抓。陳姓警官在偵查過程表示：「以為是我老婆，是要測試浴室安全性」，不過檢察官不採信，依妨害秘密罪起訴，台中法院判決拘役50天，得易科罰金5萬元，目前陳姓警官已被高雄市警察局記過調職。

法官審理認為，陳男以手機竊錄林姓人妻洗澡「動機不良，手段可議，侵害告訴人個人隱私，造成告訴人難以平復之心理、精神創傷，被告所為實不足取」。雖然陳姓警官表明想要跟被害人和解，但是遭到林女拒絕。

▲▼林姓人妻洗澡時，赫然發現自己慘遭偷拍。（示意圖／CFP）

事發於2020年8月10日，陳姓警官跟妻子到台中谷關露營，當天中午左右，陳姓警官進到浴室區，透過浴室隔間頂端縫隙，以手機拍攝鄰間一名30多歲林姓人妻洗澡，被害人發現之後，大聲呼救，陳男被林姓人妻的老公跟友人衝進來當場逮獲，警方也在陳的手機裡頭發現有林姓人妻的洗澡影片，將他移送法辦。

台中地檢署偵辦期間，陳男竟辯稱：「以為是我老婆，是要測試浴室安全性﹗」檢察官不予以採信，依妨害秘密罪將他起訴，最高可判3年。不過台中法院審理過後，判拘役50天，得易科罰金。而高雄市警察局也對他調職記過懲處。

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