酒國昆凌罵「花心渣男」騙財色！　一個月後臉書再爆婚姻文

▲號稱酒國昆凌的沈姓女子。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

有「酒國昆凌」之稱的沈姓女子外型亮眼，年紀輕輕就有1.7億存款，去年4月間宣布與台中知名Friday男公關交往，沒想到2人交往不到一年，沈女2月時在臉書「爆廢公社公開版」PO出一篇千字文，聲稱遭男友騙財騙色。不過這篇文章過沒多久就刪文，一個月後沈女在臉書又貼出一篇耐人尋味的文。

酒國昆凌外型姣好、存款高達1.7億，她在文章中指控，男友是台中知名Friday男公關「Seven」，去年因為對方猛烈追求而答應交往，交往期間基於信任，她從未看過對方的手機，直到某一天突然想到並打開來看，才發現裡頭竟然有一堆跟其他女性的親密合照，「我才發現原來他用上班的手段在騙我的錢。」

▲沈女上月在爆料公社發文控訴男友騙錢。（圖／記者葉國吏翻攝）

原PO提到，她在男友身上砸大錢，還送過市值約40萬的Panerai（沛納海）手錶，因為不滿遭騙財騙色，這才決定公開真相，希望不會有其他女孩受害，「新聞報導他很有錢，身價上億，其實都不是事實，他身上真的沒有什麼錢，出去旅遊、吃飯，前半年都是在花我的錢，進去開桌一次就要好幾萬元，整整一年了才認清，差不多已經花了1000多萬，後來才發現自己很笨很愚蠢，原來他早已有交女朋友。」

「而我現在懷孕了。」原PO坦言，很猶豫該不該生下孩子，一切與愛無關，只是自己很想要這個孩子，但又想要有健全的家庭，所以一直猶豫不決，「希望大家能引此為戒，不要再有像我這樣子被他騙了的女孩發生。」沈女這篇1666字的控訴文在當時被貼在爆料公社上，但後來即被刪除，後續如何不得而知。

▲事過一個月後，酒國昆凌在臉書再度發文談論婚姻。（圖／記者葉國吏翻攝）



不過如今事情已過一個多月，端看沈女的臉書除了大多都是網拍衣物的貼文外，比較特別的是在23日晚間她貼出對於婚姻的一段文字「所有女人的希望都是要嫁給的就是愛情。但對我來說，這句話只有在童話故事裡面才會有」相當耐人尋味。