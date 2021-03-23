花蓮強風吹倒路樹壓汽車！婦人驚恐受困　警鋸樹助脫困

▲路旁老樹不敵強風整棵被吹倒，壓垮停在一旁的汽車。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮中橫公路天祥路段日前風勢大，在稚暉橋西端的老樹因承受不了強風，導致倒塌壓到一旁停放的車輛，車輛上的方姓婦人嚇了一跳，但車門已被樹木壓住無法逃出，最後經由員警協助才脫困，所幸並未受傷。



花蓮新城分局天祥派出所日前近中午時接獲報案，在稚暉橋西端有一棵老樹倒塌壓垮車輛，造成車輛損毀及一名民眾受困希望警方前去處理。

▲員警協助鋸樹救出受困車內的婦人。

天祥所所長葛厚遠、警員彭宏璋獲報後隨即趕赴現場，警方到場後看見方姓婦人受困在車上，員警立即上前協助婦人脫困，所幸婦人未受傷，員警也立即拉起封鎖線將現場封鎖，以保障其他用路人的安全，並也聯繫太魯閣管理處清除老樹。

▲婦人愛車受傷不輕，除了後擋玻璃破裂外，整車多處鈑金烤漆受損。



新城分局分局長林明鋒 呼籲所有用路人，行駛道路或停放車輛時請注意車前及周邊狀況，並小心慢行，切勿逞一時之快，以免造成自身及其他用路民眾的危害，若發現道路有坍方、土石流或路樹倒塌，勿勉強通行而發生交通意外事故，請立即聯繫相關單位前來處理，並隨時收聽警廣以了解最新道路狀況。

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