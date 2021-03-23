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AZ疫苗開打首日「高雄最多醫護打」　各縣市接種情況曝光

▲▼台大醫院接種首批AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院接種首批AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗昨（22）日開打，根據中央流行疫情指揮中心今（23）日公布最新統計，首日接種達到1,578劑，當中以高雄市接種353劑最多，接著是桃園市343劑、台北市301劑，共3縣市有逾300名醫護接種。

昨日在行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中於台大醫院接種全台第一針後，全國57家責任醫院陸續展開接種作業，包含指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳上午在台大施打AZ疫苗；而台大、長庚、台北榮總等醫院院長也帶頭接種。

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中央流行疫情指揮中心今公布昨日施打數量，發言人莊人祥表示，截至中午12點已經施打1,578劑，其中有1件不良反應事件，是非嚴重不良事件，個案在北部、出現發燒。

▲▼新冠疫苗開打相關統計數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼新冠疫苗開打相關統計數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼新冠疫苗開打相關統計數據。（圖／指揮中心提供）

指揮中心下午進一步公布各縣市接種情況，首日以高雄市接種最為踴躍，共有353人接種，接著是桃園市343劑，至於蘇陳特別前往示範接種的台北市共打了301劑。

本次新北市接種醫院包含雙和、亞東分別在上午7時45分、8時開打，市長侯友宜也特別前往亞東慰問醫護，統計首日接種131劑；至於台中市接種接種103劑，5縣市單日接種人數破百。

昨天也有4縣市未開始接種，分別是雲林縣、嘉義市、金門縣、連江（馬祖）縣，其中連江因為天候因素，至昨日才接獲疫苗配送。

至於不良事件的部份，昨日有1人出現發燒，列為非嚴重不良事件，防疫醫師林詠青說明，不良事件有所區分，嚴重不良事件依據法規需達到死亡、危及生命、導致住院或者住院延長、永久性傷殘等。其它一般不良事件，屬於打完疫苗後可預期的常見情況，如：發燒、接種部位腫痛，或是有疲倦等症狀。

▲▼新冠疫苗開打相關統計數據。（圖／指揮中心提供）

▲新冠疫苗開打相關統計數據。（圖／指揮中心提供）

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