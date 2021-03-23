俄外長訪中「黑口罩印不雅字眼」　反封鎖表達防疫態度

▲拉夫羅夫黑口罩印不雅字眼。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）23日展開為期2天的訪中行程，被視為中國在美中高層對話後聯俄抗美。不過拉夫羅夫在訪問時，戴著一枚印有不雅口號的口罩，表達對封鎖措施的不滿。對此俄羅斯外交部稱，這枚口罩很適合他。

據路透社報導，拉夫羅夫的黑色口罩上印了一句英文標語，把所有母音都移除，僅剩下FCKNG QRNTN（該死的隔離），意在表達對新冠疫情隔離防疫措施的態度。

對此俄羅斯外交部表示，這是隨行記者在22日拉夫羅夫71歲生日時，所送給他的禮物，「這枚口罩與口罩上的口號，都很適合部長。」

俄羅斯國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）則認為，「俄羅斯的防疫成效優於其他西方國家，這位部長此舉是為了向每個對俄羅斯說教的人表達他的態度。」

▲拉夫羅夫在廣西桂林與王毅會晤。（圖／新華社）

不過，拉夫羅夫與中國大陸外交部長王毅見面時，並沒有佩戴這枚口罩。兩國外長表示，國際社會都認為美方應反思近年來其所作所為給全球和平及發展帶來的損害，停止單邊霸淩行徑及干涉他國內政。

對於拉夫羅夫此次的訪問，中國大陸外交部發言人華春瑩表示，中國、俄羅斯和美國都是聯合國安理會常任理事國，對世界和平與安全都負有特殊重要責任；中俄關係發展「不針對任何特定國家，我們的關係坦坦蕩蕩，光明磊落。不像『個別國家』拉幫結派，有著不可告人的陰謀甚至陽謀」。