　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫首次領薪！婆婆樂喊「可幫養叔叔」　人妻曝驚世夫家：年花百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻22日在臉書爆系社團「匿名公社」PO文聲稱，小叔辭掉工作宅在家中，每年還花掉公婆100萬元的零用錢，日前她的大兒子領了第一份薪水，開心與家人分享這件事，沒想到婆婆竟然回了一句「這樣以後也可以養叔叔了」，讓她超級傻眼。

手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO分享公婆與小叔的誇張行徑，驚呆許多網友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，婆婆十分疼愛小叔，總說小叔多棒多好，實際上做事的都是她老公，而且還常常把老公的名字叫錯成小叔，就算一家人一起吃飯，也總是只談小叔的事，讓夫妻倆感到很無趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，小叔覺得現在過不好的人，以後遺產可以多分一點，所以乾脆辭職宅在家中，明明是已婚還有兩個女兒的人，卻靠著公婆給的零用錢生活，每年花費高達100萬元，「不過，公婆也有給我們（錢），這點還是公平的。只是小叔跟我老公說，如果以後遺產分不公平，他會告我老公和他爸媽。」

然而，最讓原PO傻眼的是，她和老公育有兩名兒子，大兒子近日領到第一份薪水，便開心分享給家人，沒想到婆婆竟然回答「這樣以後也可以養叔叔」，讓她聽完忍不住在心裡怒吼一句「媽寶就是這樣培養出來的」，雖然公婆和小叔的種種行為都很讓人無言，但生活還是要過下去，她也只能看開一點，「現在我們自己過得快樂就好！」

▲公司，企業，會議，辦公室，工作，上班。（圖／pixabay）

▲原PO的小叔自行辭掉工作，回家靠父母給零用錢過生活。

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言表示，如果是真人真事，婆婆和小叔的行為的確誇張到堪稱奇葩，「媽寶超進化到合理化了」、「零用錢給100萬，真是慈母多敗兒」、「擔心的話，就安靜準備好資料，以便未來應對，法律有保障遺產繼承比例，你們要懂得爭取」。

還有一名女網友留言指出，這樣的家庭狀況有可能是真的，畢竟她家也有類似的問題，「我們因為生兩個女兒，被婆婆拿來跟全部親戚說嘴，要把錢拿來養小叔家，因為他（小叔）生4個兒子。」

ET快訊
快訊／護理師爬山遭綁脫到只剩內褲　嫌犯抓到了
江宏傑好感度暴增　福原愛全盤皆輸！圈內人揭不幫媽接機主因
飲料店32K工讀生只做3天！傳訊「真心話」不幹了　佛老闆傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林佳龍談下個「旅遊泡泡」先推短程旅遊　旅行時間5小時內國家

逛好市多見大媽脫序一幕「連翻6袋烤雞不肯停」　他1舉動神翻！

台灣AZ疫苗開打　林佳龍喊話：願意接種疫苗建立信心

快訊／AZ疫苗開打首日多少醫護接種　指揮中心1400說明

店家鐵門貼「瓜子」公休一天！　內行唸出來秒懂：老闆客家人啦

孫首次領薪！婆婆樂喊「可幫養叔叔」　人妻曝驚世夫家：年花百萬

快訊／嘉義09:11地牛翻身！規模2.9　最大震度4級

他怨羊奶只有小瓶裝又難買　內行人曝解答「關鍵在報廢率」

失業、被甩都在同一天！最衰男嘆「今年還犯太歲」　釣出更慘苦主

私人車位被亂停！「這招反擊」讓上千網友求後續　苦主現身解答

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

林佳龍談下個「旅遊泡泡」先推短程旅遊　旅行時間5小時內國家

逛好市多見大媽脫序一幕「連翻6袋烤雞不肯停」　他1舉動神翻！

台灣AZ疫苗開打　林佳龍喊話：願意接種疫苗建立信心

快訊／AZ疫苗開打首日多少醫護接種　指揮中心1400說明

店家鐵門貼「瓜子」公休一天！　內行唸出來秒懂：老闆客家人啦

孫首次領薪！婆婆樂喊「可幫養叔叔」　人妻曝驚世夫家：年花百萬

快訊／嘉義09:11地牛翻身！規模2.9　最大震度4級

他怨羊奶只有小瓶裝又難買　內行人曝解答「關鍵在報廢率」

失業、被甩都在同一天！最衰男嘆「今年還犯太歲」　釣出更慘苦主

私人車位被亂停！「這招反擊」讓上千網友求後續　苦主現身解答

NBA家務事最多的男人！　厄文又因家庭因素請假3場比賽

疫情瘋單車環島！他「兩手狂麻不舉」數天　醫勸：做足4點防後遺症

日媒分析福原愛婚姻心態！3年前吐苦水「盼望的應是江宏傑一句話」

青澀的36歲照片曝光　習近平離京考察「第一站選這裡」

林佳龍談下個「旅遊泡泡」先推短程旅遊　旅行時間5小時內國家

豪放整球香草冰、滿滿Q彈粉條！歇腳亭「金鑽鳳梨」系列開喝了

扯！喬丹資產1年內竟蒸發140億　原因跟「籃球事業」無關

LIVE／F-5E墜海飛官羅尚樺殉職！　國防部長今早赴殯儀館哀悼

快訊／水情嚴峻恐「供5停2」　蘇貞昌坦言：史上最乾旱的一次

飛官潘穎諄「可能墜山區」！國軍加強地面搜救　兩棲攜彎刀挺進山

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

女童社區被車撞　媽媽二度發文

片子賣到打趴王牌女優！無名G奶妹收入卻超薪酸

台中25日下午2點起停水23hrs

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

私人車位被亂停！他火大用這招反擊

疫苗讓人先打！挨酸民嘴炮　館長：很X掰！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

星巴克3／22起連續5天買一送一！

檢方驗羅尚樺遺體　軍方列隊敬禮

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

男女闖國中野營8hrs！校方爆氣

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面