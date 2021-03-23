孫首次領薪！婆婆樂喊「可幫養叔叔」　人妻曝驚世夫家：年花百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻22日在臉書爆系社團「匿名公社」PO文聲稱，小叔辭掉工作宅在家中，每年還花掉公婆100萬元的零用錢，日前她的大兒子領了第一份薪水，開心與家人分享這件事，沒想到婆婆竟然回了一句「這樣以後也可以養叔叔了」，讓她超級傻眼。

▲原PO分享公婆與小叔的誇張行徑，驚呆許多網友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，婆婆十分疼愛小叔，總說小叔多棒多好，實際上做事的都是她老公，而且還常常把老公的名字叫錯成小叔，就算一家人一起吃飯，也總是只談小叔的事，讓夫妻倆感到很無趣。

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原PO接著說，小叔覺得現在過不好的人，以後遺產可以多分一點，所以乾脆辭職宅在家中，明明是已婚還有兩個女兒的人，卻靠著公婆給的零用錢生活，每年花費高達100萬元，「不過，公婆也有給我們（錢），這點還是公平的。只是小叔跟我老公說，如果以後遺產分不公平，他會告我老公和他爸媽。」

然而，最讓原PO傻眼的是，她和老公育有兩名兒子，大兒子近日領到第一份薪水，便開心分享給家人，沒想到婆婆竟然回答「這樣以後也可以養叔叔」，讓她聽完忍不住在心裡怒吼一句「媽寶就是這樣培養出來的」，雖然公婆和小叔的種種行為都很讓人無言，但生活還是要過下去，她也只能看開一點，「現在我們自己過得快樂就好！」

▲原PO的小叔自行辭掉工作，回家靠父母給零用錢過生活。

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言表示，如果是真人真事，婆婆和小叔的行為的確誇張到堪稱奇葩，「媽寶超進化到合理化了」、「零用錢給100萬，真是慈母多敗兒」、「擔心的話，就安靜準備好資料，以便未來應對，法律有保障遺產繼承比例，你們要懂得爭取」。

還有一名女網友留言指出，這樣的家庭狀況有可能是真的，畢竟她家也有類似的問題，「我們因為生兩個女兒，被婆婆拿來跟全部親戚說嘴，要把錢拿來養小叔家，因為他（小叔）生4個兒子。」