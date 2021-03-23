貪官「一家六口」寄生市府！囂張收賄8度起訴　連警調都不敢得罪

▲嘉義市長黃敏惠（圖）的重要親信吳健榮涉貪遭查辦後，傳出黃敏惠縱容吳的子女寄生市府。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

嘉義地檢署與廉政署南部地區調查組偵辦嘉義市長黃敏惠心腹吳健榮涉嫌收賄案，查出吳從工務處退休8個月，就以機要職回鍋市府，且多次護航廠商，還8度收賄，大膽地在市府旁收錢。離譜的是，這起貪汙案更牽扯出吳健榮全家寄生市府的案外案。

黃敏惠小檔案

年齡：62歲

現任：嘉義市長、嘉義果菜市場董事長

經歷：國大代表、3連霸立委、嘉義市長、國民黨副主席、台北市中山女中國文老師

背景：前省議員黃永欽之女，1998年起在嘉義選舉沒輸過

本刊調查，吳和老婆、3名子女及媳婦6人，都以約聘雇或機要職務免國考，在嘉市府任職，吳妻任長照規劃師，大女兒以機要占缺擔任市長的隨行攝影官，二女兒是財稅局雇員，貪汙案爆發後從工務處離職的工友兒子，則轉職到嘉市果菜市場，黃敏惠涉縱容親信全家寄生市府，簡直令人匪夷所思。

嘉義地方法院日前開庭審理市長黃敏惠心腹吳健榮涉嫌收賄案，這起由嘉義地檢署指揮廉政署南部地區調查組（南調組）在去年8月偵辦收網的貪汙案，查出黃敏惠回聘的機要專員吳健榮，趁主管督導工務處業務時，涉嫌對嘉義市府工務處施壓，替瀝青及道路工程業者護航，吳到案後雖坦承收錢、收咖啡和茶等，而遭檢方起訴，但在法院開庭時，卻改口否認犯罪，態度轉趨強硬。

正當檢廉不解吳健榮為何突然翻供之際，本刊調查發現，吳能在嘉義市府坐大，市長黃敏惠的態度可說至為關鍵，因為黃不僅聘吳為機要，還毫不避諱地讓吳全家到市府任職。吳涉貪的情節已令人瞠目結舌，沒想到全家寄生市府的案外案，更令人感到不可思議。

▲吳健榮與妻子嚴麗芳、兒子、媳婦和二個女兒，一家六口全都寄生市府任職。

據本刊調查，吳健榮原擔任嘉義市政府工務處技士，2018年3月以60歲之齡辦理退休，領完退休金後過了8個月，就以機要職回鍋市府擔任專員，負責督導工務處的業務。

除了吳健榮回鍋市府，他的兒子吳孟勳也在工務處擔任工友，去年底吳健榮因涉嫌工務處弊案遭起訴，今年初吳孟勳突然離職，市府員工一度以為吳家為了避嫌，才讓吳孟勳離職，沒想到深入追查發現，吳孟勳已被安排到嘉義市果菜市場占更爽的缺。

吳健榮的大女兒吳思瑤，被黃敏惠拔擢出任觀光新聞處機要科員，擔任黃的攝影官；吳的二女兒吳思琦則任嘉義市財政稅務局雇員；媳婦洪冠婷也在地政處擔任雇員；吳妻嚴麗芳則在嘉市府的長者照護專案中，獲聘為不老生涯規劃師。

知情人士指出，吳健榮「很會收」在地方傳聞已久，但相關單位卻苦無事證，加上吳的地方關係極佳，與警方及調查單位也都有往來，因此沒有人想得罪他。

去年嘉義地檢署組接獲線報，發現吳健榮收賄事證明確，隨即展開蒐證，但深怕消息走漏，並未指揮當地警調，而是指揮廉政署的廉政官展開機密行動，不料在搜索時，還遭吳健榮當面嗆聲：「我早就料到你們會來了！」

本刊調查，吳健榮一家寄生嘉義市府，曾有地方人士向黃敏惠提出忠告，指這類裙帶用人會遭批評私相授受，已是第3度擔任嘉義市長的黃理應知分寸，但黃卻認為任用吳一家人，並沒有證據可以證明違法。

本刊致電嘉義市府市長室詢問吳健榮及家人任用問題，市長室請新聞處科長左恆和回電本刊表示，相關機要任用都有人事派令。

本刊進一步詢問吳健榮的家人全都沒有國考公務員資格，卻都在市府上班，其中一位就是新聞處機要吳思瑤，是否有疑義？左科長表示，會再請人事單位回應。截至本刊截稿前，嘉義市府未再回應。



更多鏡週刊報導

【貪官全家啃市府1】在市府旁囂張收黑錢 他靠勢收賄手法翻新大揭密

【貪官全家啃市府2】黃敏惠不敗女王成傳奇神話 閨密助選有功全家占市府爽缺

【貪官全家啃市府3】市府資源吃乾抹淨 連MV女主角都是心腹姊妹花