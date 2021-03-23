廟東夜市「鮮肉黨」直擊！專挑師奶摸手洗腦　清醒發現被拐30萬

▲台中廟東夜市最近出現一批被當地民眾稱為「鮮肉黨」的年輕帥哥，這些人一見到女性就會上前搭訕攀談，並推銷各式保養品。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中豐原著名的「廟東夜市」，最近出現一批被當地民眾稱為「鮮肉黨」的年輕帥哥，這些人面容俊俏，西裝筆挺的在夜市街頭，一見到師奶級的婆媽，就會上前搭訕攀談，摸小手推銷保養品，消費金額從5萬元至30萬元不等。但許多師奶事後發現，遭對方以話術洗腦刷卡，欲辦理退款卻遭拒絕，目前已有受害者組臉書社團，成員有554人，希望團結力量大，能順利辦理退款。

3月中旬中午，以小吃聞名的台中豐原區「廟東夜市」（廟東），擠滿用膳人潮，而廟東夜市主要出入口，就是有「豐原最熱鬧一條街」之稱的中正路，包括媽祖廟、知名餅店、麥當勞等，是當地人和外地民眾造訪時的來往要道。

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▲豐原最熱鬧的中正路上，緊鄰區屈臣氏的「泊姿美容」，最近出現一批鮮肉櫃哥專挑師奶推銷化妝品。

但就在距離廟東不到20公尺距離、緊鄰屈臣氏旁有一家「泊姿美容」（泊姿），店外騎樓經常站著穿著套裝或西裝制服的年輕男女，手裡拿著美容試用品、DM「左右開弓」鎖定師奶搭訕，而這些人就是被當地人稱為「鮮肉黨」的推銷大軍。

本刊調查，「泊姿美容」在全台北、中、南以及花蓮，共有21個據點，包括熱鬧的台北東區和中山捷運站商圈，以及台中SOGO百貨、高雄漢神巨蛋都有分店。而豐原店還是旗艦店，但泊姿原本都是派出甜美的櫃姐找男性路人搭訕推銷，但豐原旗艦店卻是以「帥哥招攬師奶」為主。

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為了一探究竟，本刊記者實際走訪廟東，記者才剛經過屈臣氏門口，1名穿著白襯衫黑西裝，年紀20歲出頭的櫃哥就上前搭訕、熱情攀談，白淨臉上堆滿笑容，將一片眼膜塞在記者手裡「這給妳帶回去試用」；話才剛講完，又熟練的將手上的「淨化霜」擠出，接著就塗抹在記者右手背，推搓的同時介紹著「這能去角質，溫和又好用。」

對於豐原旗艦店屢屢發生消費糾紛，泊姿總公司黎姓副理表示，已針對豐原店人員進行銷售技巧以及售後服務教育宣導；如消費者提出訴求，可依照《消保法》規定，在7日內辦理退費，如產品已拆封，可以進行協商依照比例拿回費用。

▲這些「鮮肉黨」大老遠就遞出試用品企圖吸引民眾停下來聽他們解說產品。

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