林飛帆選市長！出征空降卡時力　民進黨要角關鍵對話曝光

▲綠營一度傳出有意空降林飛帆參選新竹市長，但黨內研判他個人意願不高，出線機率低。（圖／鏡週刊提供），下同

圖、文／鏡週刊

桃園市、新竹市上演綠色執政保衛戰，與桃市連動的新竹市長布局，除了民進黨總召柯建銘力挺的子弟兵鄭宏輝，以及在地議員李妍慧積極暖身外，黨副祕書長林飛帆也被點名空降出征。

知情人士透露，黨內對林飛帆空降分二派，一派認為他年輕、擁高知名度，又是太陽花學運出身，可圍堵時代力量在內的第三勢力，還能擺脫地方傳統派系包袱，但另一派主張，若空降無法勝選，反提前折損一張有戰力的牌。

但本刊掌握，不少黨內公職曾私下詢問林飛帆意願，林都言之鑿鑿回：「不會，絕對不可能！」林智堅本月十日中常會後私下也約林飛帆見面，所得訊息亦是「意願不高」。黨內操盤人士研判，林飛帆這張空降牌出線機率不高，須重新思考布局。

▲柯建銘力挺的鄭宏輝（圖）與在地議員李妍慧近日積極暖身、甚至「網內互打」，連林智堅都出面提醒雙方克制。

林智堅親近幕僚則說，市長開出接班人選三條件，對竹市有願景、端得出牛肉、有熱忱，另多次公開強調，須契合他所堅持的進步價值，「不能打負面選舉」。新竹綠營人士透露，林所言就是在點名鄭宏輝、李妍慧，因他們近日透過網路側翼拋議題、包裝形象卻偶有擦槍走火「網內互打」，甚至一度扯到林智堅，才讓他公開提醒雙方適可而止。

▲柯建銘力挺的鄭宏輝與在地議員李妍慧（圖）近日積極暖身、甚至「網內互打」，連林智堅都出面提醒雙方克制。

該人士還說，鄭宏輝立委選舉時被對手以「土地重劃煉金術」猛批土地爭議，李妍慧的先生則是建商，參選可能有未爆彈，「顯然離林智堅的理想接班條件仍有段距離」；不管是去年立委選舉時代力量提名的高鈺婷，或民眾黨下屆新竹市長熱門人選、立委高虹安，都在在反映第三勢力重視年輕與新竹科學園區的選票，若民進黨布局忽略竹市選民的獨特性，恐不利竹市長這一役。



更多鏡週刊報導

【綠營桃竹卡位戰3】吳音寧被拱出征彰化 柯文哲盤算坐收漁翁之利

【綠營桃竹卡位戰】藻礁公投牽動綠營布局 鄭文燦、林智堅接班卡位戰開打

【綠營桃竹卡位戰1】林智堅接班鄭文燦2劇本曝光 想更上層樓藏隱憂