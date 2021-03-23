片子賣到打趴王牌女優！　無名G奶妹公開收入超薪酸

▲佐藤莉子身材豐滿。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

知名AV女優賺錢的速度通常讓人看不見車尾燈，像是上原亞衣先前就透露，SOD以「能在東京買一間獨棟房子」的報價，邀請她復出合作12支專屬作品、2至3支VR。不過影片銷量曾經超過同公司王牌小島南的素人系女優佐藤莉子卻說，她過去最高的月收入也才200萬日圓（約53萬台幣），更一度在推特發文求救「沒片拍」。

一劍浣春秋昨（22）日在《Play NO.1》發文表示，佐藤莉子（佐藤りこ）高中畢業後就到千葉的高爾夫球場當桿弟，但她心裡一直有成為藝人的夢想，就透過介紹進了「藝能事務所」，沒想到面試時對方卻跟她說「這裡是拍AV的地方喔」。

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▲佐藤莉子起初是兼職做AV女優。（圖／翻攝自推特）



佐藤莉子心想，自己擁有傲人的G罩杯，應該可以適應AV界，但當時選擇當作兼職，一邊當桿弟、一邊拍片，後來因為桿弟的工作太忙還引退一段時間。

佐藤莉子後來又以搞笑藝人的身分出道，卻沒有留下什麼印象，過了半年再重新兼職AV女優，一邊在漢堡店上班，到了2019年一部作品創下5萬多個讚、預告被播放超過88萬次的紀錄，連同公司的王牌小島南也被打敗，讓她嚐到走紅的滋味，決定成為全職AV女優。

不過身為素人系女優的佐藤莉子卻透露，她最高的月收入只有200萬日圓，還一度在推特稱自己沒片拍了，只好繼續回去打工。一劍浣春秋指出，現在AV女優是供過於求，且片商也不斷壓低價格，只有金字塔頂端的女優才真的「賺超大」。

▼佐藤莉子發文透露自己沒片拍了。（圖／翻攝自推特）

