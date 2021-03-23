「機車顧路」慘被當肥羊　騎士怒曝離奇修車過程：究竟關保養屁事

▲「機車顧路」秒被車行當羊宰，騎士怒曝過程：「究竟關保養屁事」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，他的機車日前在路邊突然熄火，只要牽到附近的機車維修行修理，不料老闆只是檢查了一下里程數，開口就說要「大保養」，接著在沒有報價的情況下自行更換零件，最扯的是最後檢查出「只是變電器故障」，讓他非常傻眼。

原PO表示，他的機車在路邊熄火，牽到附近的機車行檢查，不料老闆看一眼就說「XX里程數該大保養了」，接著在「沒有報價」、「沒有經過同意」的情況下，就自行更換火星塞、海綿及清洗噴油嘴等，總共5項喊價1900元，由於他發現時老闆已經弄到一半，只好摸摸鼻子到附近找ATM領錢。

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不料他領錢回來後，老闆才發現故障原因是「變電器故障」，加上「修好變電器」要價3100元。原PO說，老闆過程中一直強調大保養，並認為處理的程序沒有問題，「事後我問其他車行，都說維修程序不對 有些價格還頗貴，奉勸其他朋友不要上門當凱子」、「機車顧路，究竟關保養屁事」。

▲原PO表示，老闆連問都沒問，就直接進行大保養，但他的問題是機車熄火。（圖／資料照片）

文章分享後引發網友熱議，有人支持原PO，「我昨天機車也顧路了，花了4000 比你多」、「有些機車行真的垃圾，抓錯毛病，不想認賠，就要顧客自己買單」、「路邊熄火，等於待宰羔羊」、「沒辦法發動，應該先檢查問題出來，先做大保養問題真的很大」、「肥羊來了，能宰就宰，反正一次性消費」。

有人支持店家，「噴射車大保養本來就要做，沒做到一樣還會顧路」、「老實說我看不出貴在那裡」、「維修程序的確不對，但價格還好吧，跟你說貴的車行，就是吃不到才說貴，真的不信，以後自己找拖吊啊，找信任車行就沒事」，也有人直言「先報價並經過同意，根本不會有這些問題」、「錯在沒先問而已」。