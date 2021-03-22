從可可果到巧克力　南大附小學童驚呼竟然要1個月！

▲南大附小彩虹斑馬志工隊進行兩天一夜戶外教育自主學習課程，到屏東四鄉鎮探索可可到巧克力的製程及可可護唇膏的製作，感受我國製作巧克力的真實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊進行兩天一夜戶外教育自主學習課程，到屏東四鄉鎮探索可可到巧克力的製程及可可護唇膏的製作，師生參與採果、發酵、曬豆、調溫等過程，感受我國製作巧克力的真實力，「Tree to Bar」讓台灣成為全世界巧克力最短加工里程的產區，並驚呼製作巧克力竟然要長達一個月的時間。

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指導老師陳怡均帶領學生造訪崁頂可可園，親手採摘可可果。學生郭晉齊說，可可樹幹能同時看到開花和結果，花很小、果實很大，形成強烈對比。枋寮可茵山可可莊園莊主林碧山指導學生剖開可可果莢，取出可可豆，放入鋪上香蕉葉的木箱進行發酵。

內埔TC巧鋪吳宥儒引導學生觀察發酵後的可可豆，掀開香蕉葉，木箱裡的可可豆已看不見果肉，學生黃宇晨說，發酵完成的可可豆摸起來熱熱的，散發出淡淡的果香和天然乳酸味，但還沒有巧克力的味道。吳宥儒說發酵後的可可豆還需要陽光曝晒，以減少水分含量。

潮州林后可可園創辦人洪誼靜指出，可可脂有液態黃金之稱，冷壓可可脂保留了原始的可可香氣和營養成分。洪誼靜指導學生製作可可護唇膏，學生蔡欣蓓表示，可可脂做成的護唇膏塗起來滋潤又沒有厚重感，想把珍貴的護唇膏送給辛苦的媽媽。

南大附小指導老師陳怡均表示，認識巧克力製程後，師生回到台南仁德家樂福了解巧克力商品陳列和銷售，並讓學生尋找每100公克最貴及最便宜的巧克力，學生發現最高單價是使用可可脂的600元，最低單價則是使用代可可脂的25元。

師生順道參訪具有乳牛場生產履歷的高大牧場，除認識乳牛的飼養環境，並帶回鮮奶，享受當可可遇上鮮乳，這種微苦卻香甜的好滋味。

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