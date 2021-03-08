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西瓜綿仔與瓜子瓜　南大附小學生一窺另類西瓜

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，西瓜綿仔是南部製作地方特產西瓜綿的食材，瓜子瓜則是昔日曾文溪畔取得瓜子原料的來源，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。（圖／記者林悅攝，下同）

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指導老師張景傑表示，農家捨不得將疏果後的西瓜綿仔丟棄，便醃漬成西瓜綿。經由學甲頂洲國小賴榮俊校長引薦，瓜農郭鳴修帶領師生至八掌溪畔瓜田撿拾西瓜綿仔，帶回學校製作西瓜綿。郭鳴修說，西瓜綿有自然發酵的酸與香，去油解膩，是南部獨具特色的料理。

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。（圖／記者林悅攝，下同）

師生轉往麻豆鬧區的瓜子行，由瓜子達人劉賢杰向學生介紹瓜子的歷史與製作方式，昔日曾文溪畔種植瓜子瓜，取子製成瓜子，因此麻豆有「瓜子故鄉」美名，時至今日原料多從中國進口，瓜子瓜在台灣已呈絕響。學生余晨瑄說，原來瓜子就是西瓜的子，但來源不是大西瓜啊！

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。（圖／記者林悅攝，下同）

一行人帶著一大袋西瓜綿仔回到學校，親師生按照頂洲國小分享的製作祕笈醃漬西瓜綿。學生余宥勳說，西瓜皮要削得乾乾淨淨，切塊之後要均勻抹上鹽，再放入桶內重壓7天，期待西瓜綿完成的那天，一定要請媽媽煮西瓜綿虱目魚湯讓全家品嘗。

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」，學生一窺「另類」西瓜，各個直呼大開眼界。（圖／記者林悅攝，下同）

為了讓學生提早享受到西瓜綿的好滋味，張景傑特地準備西瓜綿虱目魚丸湯，魚丸的鮮，搭配西瓜綿的酸，學生吃得樂開懷，也感受到先民愛物惜食的精神。

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