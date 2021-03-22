殘忍殺害馬國女大生棄屍　梁育誌「有逃亡再犯之虞」延押2個月

▲橋頭地院裁定梁育誌有逃亡再犯之虞延押2個月。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，去年獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會。梁育誌被依照強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體罪等罪嫌起訴，檢方求處死刑。羈押期將於3月25屆滿3個月，橋頭地院裁定梁有逃亡再犯之虞延押2個月。

▲梁育誌殘忍殺害馬來西亞女大生。（圖／翻攝臉書）

這起事件發生在109年10月28日晚間，事發當時鍾女從學校要返回租屋處時，遭到梁育誌擄走後性侵殺害，接著被棄屍於阿蓮山區，而過程中梁育誌以繩結勒頭、毆打無反抗能力之鍾女，並無視對方之哭喊求饒，行徑相當殘忍。於去年12月25日裁定羈押，但因梁男羈押期將於25日期滿，橋頭地院再度召開延押庭。

橋頭地院19日裁定指出，梁育誌犯行經檢察官具體求處死刑，因羈押期間即將屆滿，但衡情重罪常伴有逃亡之高度可能，因梁嫌於案發之後，遲不敢返家，在外不斷繞行，於偵查中並坦承是擔心遭警方查獲，而有事實及相當理由認為被告有逃亡之虞。又因他犯案於大學周遭，對不認識的被害女學生隨機犯案，被告經評估之後，亦有高度再犯可能。

也因為此案嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，具保、限制出境或限制住居的替代處分，均無法達到防止其逃匿或再犯同一犯罪之效果。因此橋頭地方法院審酌，認有延長羈押必要，梁育誌應自3月25日起延長羈押2個月。

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