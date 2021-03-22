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內蒙黃河邊出現「大量病死豬」屍體交疊　村民：不知哪來的

▲▼ 內蒙古達拉特回應“黃河大堤現死豬”。（圖／翻攝自半月談）

▲ 內蒙古黃河大堤出現死豬。（圖／翻攝自半月談，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

內蒙古黃河邊近日被發現大量病死豬，有的堆在土路兩側，有的浸泡在堤內水中，當地村民也不知道死豬是從哪來的。面對外界擔憂，當地政府表示，相關人員已第一時間趕赴現場，調查核實處置，後續情況將及時向社會公布。

據《半月談》報導，16日在黃河內蒙古達拉特旗段發現不少死豬，有的零星幾頭分散在堤壩護坡上，有的十幾頭堆在通往主河道土路兩側，有的十幾頭浸泡在堤內水中；大約30餘公里的黃河大堤沿線，看到5處豬屍、至少有26頭。

報導稱，20日當天從德勝營子村沿「國堤」東行，又發現20多頭豬屍。當地村民也不知道死豬是從哪來的。

▲▼ 內蒙古達拉特回應“黃河大堤現死豬”。（圖／翻攝自半月談）

▲現場情況。

據《人民日報》，當地政府表示，發現該報導消息後，達拉特旗立即成立了應急處置領導小組，同時當地黨政領導、公安農牧等部門和相關蘇木鎮負責人第一時間趕赴現場，調查核實處置。

達拉特旗21日下午6時許通報相關處置情況稱，沿黃國堤內部分段落丟棄死豬已做無害化處理，相關情況正在調查；目前，公安部門正在對現場進行調查取證，開展偵查工作。

通報指出，農牧（疫控）部門已對死豬進行採樣，同步開展流行病學調查等追蹤溯源工作，並按照有關規定對死豬迅速進行收集，進行了無害化處理，對丟棄死豬區域進行全面消毒；全旗沿黃河各蘇木鎮正在對類似情況進行全面排查。後續情況將及時向社會公布，回應社會關切。

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