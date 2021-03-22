中國「一拳超人」UFC首吞敗仗！　第一回合組合拳擊中下巴慘被KO

記者張靖榕／綜合外電報導

UFC拉斯維加斯賽事宋克南與葛瑞芬對戰，於美東時間周六（20日）展開，有「一拳超人」之稱的中國KO強手宋克南，對上美國經驗豐富的老將葛瑞芬（Max Griffin）。然而過往賽績較佳、尋求三連勝的宋克南，卻在短短一個回合內被表現平平的葛瑞芬KO，瞬間在網路上引發討論。

現年31歲的宋克南簽約後轉戰UFC（終極格鬥冠軍賽）後表現不俗，此前戰績為4勝1負，其中3度KO對手，此戰前已經取得2連勝；他的重拳擁有相當威力，被封為「一拳超人」，因為能一擊KO對手。35歲的美國地主葛瑞芬戰績不亮眼，此前3勝6負，對戰前已取得1勝戰績。





▲葛瑞芬第一拳擊中宋克南下巴時，對方已無法站穩。（圖／翻攝自Instagram「maxpaingriffin」）

第一回合展開後，宋克南與葛瑞芬互相使出拳腳，葛瑞芬幾次被宋克南踢擊集中，宋克南也正面吃了葛瑞芬幾拳。葛瑞芬發揮臂展優勢，一度將宋克南打得踉蹌退到籠邊，隨即擒抱試圖將他扳倒在地，但在纏鬥後宋克南趁隙退離籠邊，雙方再次回到場中央。

第一回合尚未結束，葛瑞芬頻頻刺拳試探，宋克南則是出腳拉開距離，尋找機會瞄準對手頭部。然而在一次出腳時，葛瑞芬抓住宋克南的防守空檔，揮出右臂擊中宋的下巴，再次將他逼退至籠邊後朝頭部揮拳追擊，宋克南頓時腿軟倒地，在第一回後就被KO。

此次是宋克南在UFC第一次被KO，賽後中國媒體指出因疫情影響，訓練計畫與出賽時程均被打斷，宋克南是時隔一年後首次登場。疫情最為嚴重的美國，地主拳手葛瑞芬在終結宋克南尋求的3連勝，並在此次UFC賽事取得首勝後，立刻將勝利畫面上傳Instagram，網友紛紛留言大讚。