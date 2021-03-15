曾42秒KO奪后冠！中國UFC冠軍pk暴徒玫瑰　拳王泰森：她將被毀掉

▲張偉麗將於4月24日對戰美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲。（圖／翻攝自IG／UFC）

記者詹雅婷／綜合報導

中國史上首位UFC女子草量級冠軍張偉麗將於4月24日的UFC 261迎來衛冕戰，對手正是美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）。儘管外界認為這場賽事將呈現勢均力敵，但前美國重量級拳王泰森（Mike Tyson）認為，娜瑪尤納絲將會取得勝利，「能直接毀掉張偉麗」。

外媒《Essentially Sports》報導，張偉麗的21勝1負戰績幾乎保持不敗，此次對上站立擊打能力出色的前冠軍娜瑪尤納絲，引起外界廣泛關注，就連泰森也忍不住發表言論。他在Hotboxin播客節目上大讚娜瑪尤納絲先前的強悍表現，並脫口警告張偉麗可能會輸。

泰森直言，「羅斯娜瑪尤納絲將會輕鬆取勝，她是如此美麗，卻又這麼邪惡，能直接毀掉（張偉麗）。」

▲ 2019年8月31日，張偉麗成為終極格鬥冠軍賽（UFC）新世界冠軍。（圖／CFP）

事實上，張偉麗2019年爆冷KO前冠軍巴西選手安德拉德（Jessica Andrade），奪下中國史上第一座UFC后冠，創下此量級第二快KO的亮眼成績，且在去年3月成功挑戰前冠軍喬安娜延傑伊奇克（Joanna Jedrzejczyk），歷經5回合激戰以分歧判定獲勝，被國際格鬥媒體封為2020年度最佳對決。

只不過，外界分析，娜瑪尤納絲的能力不容小覷，走的是技術流路線，一度是草量級最耀眼的明星，儘管張偉麗戰績亮眼，但她先前並沒有遇過像是娜瑪尤納絲這般強悍的對手，無疑是職涯一大挑戰。

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