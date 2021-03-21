父玩期貨、股票輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢

記者陳豐德／新北報導

新北市一名8旬老父長期玩期貨股票慘賠，導致賣掉多間房子償還欠款，兒子屢勸不聽，甚至又到銀行、私人借貸公司借款，讓兒子貸款背得苦不堪言，21日上午11時許雙方在巷內爆發激烈口角衝突，兒子甚至動手掐住父親的領口，怒嗆「還我錢！」鄰居見狀趕緊通報警方到場，雙方雖均不提出告訴，全案仍依照家暴程序通報。

▲兒子因不滿父親投資失利又貸款800竟家暴狂喊：還我錢。（圖／記者陳豐德翻攝）



48歲兒子阿男（化名）指稱，84歲的年邁老父玩期貨、股票賠了一屁股債，導致家中已經賣掉多間房子還款，近日父親又自己到銀行跟私人公司貸款，導致自己已經繳納不出來貸款，未來目前的住家都有可能遭到法拍，因為長期遭到貸款壓力，當時才會情緒激動要求父親不准再投資。

據了解，阿男當時拉扯著父親的領口不斷大吼重複著「還我錢、還我錢」其實父子倆常常為了錢的事情在吵，由於擔心目前欠的800多萬元貸款繳交不出來，雙方才會爆發衝突，當時母親也在一旁，但是由於已經見怪不怪也勸不動，也只好放任父子持續衝突。

好險警方接獲鄰居通報後迅速到場，阿男也情緒冷靜鬆開了手，雖然父親沒有受傷，雙方也不願提告，但警方仍依照規定通報婦幼家暴，防止類似狀況再次發生。

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