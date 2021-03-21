新婚妻半夜坐梳妝台哼歌！師傅到場「急辦法會」　竟是裝潢工害的

▲妻子半夜常常坐在梳妝台前，竟是裝潢師傅搞的鬼。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

碰上這種裝潢師傅，該怎麼處理？新北一對夫妻結婚後，搬進土城新房，沒想到妻子突然開始行徑詭異，常常半夜坐在梳妝台前，後來找法師求救，才知道是裝潢師傅搞的鬼。

藝人鄭仲茵在節目《11點熱吵店》分享，她的朋友結婚以後，在土城買新房，裝潢的過程中，與工程師傅討價還價，討論了許久以後，終於完成裝潢，也順利入住。

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由於朋友受到長輩的壓力，要求「趕快生小孩」，丈夫因此每天向妻子求歡。不過，每到晚上時，妻子都會坐在梳妝台前，就算丈夫有要求，頂多也是回頭說個「好」，接著又轉回去，丈夫也因此時常等到睡著，做人的計畫也不斷延後。

▼師傅到場一看，發現梳妝台有問題，要舉辦法會。（示意圖／ETtoday資料照）



由於生小孩的計畫遲遲沒有動靜，丈夫在母親的建議下，尋求宗教的方式解決。沒想到，找了師傅來看，師傅竟然詢問丈夫，妻子是否每晚不睡，還會有些詭異的行為。

丈夫聽完以後，也如實回答，妻子的確會如此，後來經過調查，才發現是工程師傅搞的鬼，梳妝台裡使用的材料，竟然有一塊是棺材裡的木板。

兩人在師傅的建議下，進行了法會，並把櫃子燒掉，後續妻子再也沒有出現奇怪的行為。後續經過詢問，才知道事發的原因，原來是工程師傅不滿被砍價50萬元，一氣之下才會去撿棺材的木板來使用，「看你多厲害！」

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