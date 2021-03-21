AZ疫苗開打　桃園5家醫院獲分配380瓶供3800人施打

▲AZ疫苗22日開打，衛福部桃園醫院分配到40瓶。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

AZ疫苗於明(3月22日)正式開打，桃園市衛生局表示，桃園市有5家醫院獲分配380瓶，以每瓶可供10人施打，預計有3800人施打；而該5家醫院分別為林口長庚醫院150瓶、敏盛綜合醫院50瓶、衛福部桃園醫院40瓶、聯新國際醫院80瓶、國軍桃園總醫院60瓶，桃園市專責醫院均已完成行前接種規劃。

衛福部桃園醫院表示，22日上午9點，在該院門診二樓衛教中心施打。聯新國際醫院則指出，中央給多少疫苗，醫院就打多少，一切依中央指示辦理。桃園市衛生局進一步說明，疫苗開打時程將以指揮中心公告為主，優先接種對象為直接照顧（含採檢）COVID-19確診/疑似個案之第一線工作人員及非直接照顧（含採檢）COVID-19確診或疑似個案之第一線工作人員，桃園市約有4000餘人。

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行政院長蘇貞昌21日由桃園市長鄭文燦陪同，參訪桃園區和頌長照機構，針對疫苗明天起開打，是否確定要帶頭施打疫苗？再次表示，為了增加國人信心，他會率先施打，現在已經請指揮中心專家評量，原則上明天就會施打。另外，有關 AZ疫苗對於許多的年長者保護力，國際有很多的情況都說不夠，蘇強調：都聽指揮中心專家的評量。

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