員工編號：3782　螞蟻集團CEO胡曉明辭職投入社會公益

▲螞蟻集團CEO胡曉明。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下螞蟻集團CEO胡曉明傳出將辭去職務，由董事長井賢棟兼任。一封昨（12）日晚間的內部郵件顯示，胡曉明將辭去螞蟻集團CEO一職，未來將負責螞蟻生態社會公益相關項目。對於這項傳聞，螞蟻集團也向外界證實，董事會基於個人意願同意請求，感謝胡曉明對公司的努力和付出。

▲胡曉明領軍阿里雲，一度成為大陸第一公有雲平台。（圖／CFP）

資料顯示，胡曉明為浙江大學金融背景，在2005年加入阿里巴巴集團成為第3782號員工，為阿里系重要骨幹之一。他曾在內部創辦阿里金融，之後合併業務至螞蟻金服。此外，胡曉明也曾於2014年接手阿里雲，將阿里雲一度打造為大陸第一的公有雲平台。

▲位於浙江杭州的螞蟻集團總部。（圖／CFP）

完成阿里雲的階段任務，胡曉明於2019年底接手由螞蟻金服改名的螞蟻集團，為赴港上市做準備。不料，螞蟻集團IPO受阻，緊接著又經歷大陸央行、銀保監會、證監會、外匯局四部門聯合約談，重創內部士氣。

雖然IPO受阻後人事變動是業界很正常的現象，但螞蟻集團仍持續進行整改中，身為阿里系重臣的CEO胡曉明在接手1年多便離任，也讓這條上市之路充滿更多不確定性。