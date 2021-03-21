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弟學測75級「選資工or醫學」　老前輩曝1關鍵超重要：選錯就掰了

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲弟弟學測75級「該選資工or醫學」，老前輩現身激戰。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

大學學測成績2月底已經全數公布，近13萬名準新鮮人將在3月下旬確定要申請的大學科系，進入什麼科系就讀也攸關未來工作選擇。一名網友在批踢踢表示，她的弟弟學測成績滿分75級分，猶豫要選填「資工系」或「醫學系」，因此想詢問「大家會怎麼選？」

原PO表示，她的弟弟日前學測放榜，弟弟很努力也很幸運的考到75滿級分，但在選填志願時卻猶豫不決，目前正在考慮要選「資工系」或「醫學系」，由於她的爸媽表示「選什麼都支持」，家裡又沒有其他人的意見可以參考，所以想求助已經出社會的鄉民們，「如果考了滿級分，大家會怎麼選」。

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文章分享後引發網友熱議，還有自稱選該科系畢業的網友發言，「想去美國發展，選資工前景佳，就算在台灣大公司，薪水發展也不輸醫生」、「如果不排斥出國工作，且想早點退休那就資工，未來的顯學」、「醫生的限制就是在台灣，資訊的工作可以跨國」、「頂資工薪水不輸醫生，工時也不輸住院醫師」。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲有網友認為，還是要看弟弟的興趣是什麼，萬一選了「沒有興趣讀」就悲劇了。（圖／資料照片）

但也有人認為，「資工現在好不代表未來好，但醫生一定不會廉價」、「我資工的，個人認為醫師屌打工程師」、「認真醫生，因為工作機會不會被綁死在一個區域」、「如果真的想當醫生，記得選牙醫，打趴八成的以上醫師」、「讀資工40幾歲失業，當醫生賺到老而且越老賺越多」。

也有人點出關鍵「看他喜歡什麼啊，受得了輪班或血腥嗎，不喜歡，選啥都沒用」、「看興趣選啊，長這麼大，沒有什麼興趣喔」、「選喜歡的啊，不然挑來挑去，最後沒興趣讀，不就悲劇」、「看興趣，這兩科系的的Top都不會差」、「完全要看興趣吧，不愛讀，畢業了還是什麼都不會啊」。

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