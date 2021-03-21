曼谷大皇宮附近千人示威　數百警力驅離…出動鎮暴水車

▲泰國曼谷大皇宮附近群眾示威，與警方對峙。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

泰國議會本周未能通過修憲提案，加上控叛亂和侮辱君主制的示威領袖紛紛遭提審，首都曼谷大皇宮周邊20日晚間再度爆發上千人示威抗爭，泰國當局則出動數百名鎮暴警察，並調集鎮暴水車驅散示威者，至少5人被捕。

路透社報導，上千名示威者20日聚集在曼谷大皇宮周邊地區示威，要求軍政府釋放民運領袖，並且對君主制度進行改革。當局則派出數百名裝備鎮暴裝備的警察，持盾牌以多個方向朝示威群眾衝擊，並與丟擲鞭炮的民眾對峙。

警方以擴音器喊話稱「將逮捕滯留街頭的任何一人」，並且持續推進防線，試圖將示威群眾驅離大皇宮周邊地區。曼谷警方副發言人表示，警方裝備盾牌、警棍、橡膠子彈和催淚瓦斯，並在現場拘留5名示威者。他補充說，警方已經反覆向示威者發出警告，但仍有部分示威者以金屬棍棒、彈弓或朝警察丟擲石塊方式抵抗。

泰國一連串示威源於軍政府2014年發動政變後推行新憲法，擴大泰國王室的權力。泰國民運的訴求包括要求修憲限縮王室權力。示威者也批評軍政府總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）替自己設計了一套制度，使他能維持權力地位。

泰國王室拒絕對此次示威發表評論，而帕拉育和泰國政府官員則表示，示威者對王室的批評不僅不適當，而且也是非法行為。

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