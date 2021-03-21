智利大紅屋頂鮮妍特出　宛如銀白雪地裡盛綻著一朵紅花

這棟位於智利 Malalcahuello的房屋Casa Malalcahuello有著亮眼大方的紅色屋頂，襯著皚皚雪地，就像銀白世界裡盛綻著一朵血色嬌豔的紅花，格外引人注目。這是聖地亞哥公司Guillermo Acuña Arquitectos Asociados（GAAA）用 CNC（電腦數值控制）方式切割木材所建造而成的。

Casa Malalcahuelloz附近有許多美麗且重要的自然環境，包括群山圍繞的山脈背景、北部的Malalcahuello國家野生生物保護區和Lonquimay火山，以及南部附近的Conguillo國家公園和Cautín河。

GAAA將Casa Malalcahuello分為兩個具有人字形屋頂的量體，以堅實的底座固定於斜坡上，從屋內可以看到各個位置優美如畫的遠近風景。「量體的上層面向森林和火山。」GAAA說明，「公共區域由厚重的屋頂保護，並可以全景的範圍，欣賞智利最令人驚豔讚嘆的風景之一...

圖文來源／dezeen

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