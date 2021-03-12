就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

這是一棟近乎圓形的量體，覆蓋低調具質感的黑色垂直紋路外牆，襯著綠化的周邊地面，打造出擁有充分戶外娛樂和室內休憩功能的舒適住宅。

這棟建築名為Aizumi Base，是日本藤原・室（Fujiwara Muro）建築事務所為喜愛戶外運動的一家人所設計，因應客戶需求，將量體設計為類似圓形的模樣，有效的讓出建築周遭的戶外空間。建築內部亦強調收納各種戶外運動設備的功能，室內與室外有良好的連通路徑，是能夠滿足戶外嗜好需求與室內居住享樂，兼具內外的建築設計。

這棟房子位於住宅區，由三邊街道包圍。不過這三邊街道的人車往來都不多，所以建築師將設計的重點聚焦於環境和客戶需求...

客戶需要一個具有戶外感的房子，能夠在閒暇時與親朋好友享受燒烤樂趣，並且讓牠們的狗擁有自在奔跑的戶外綠地，所以建築師設計了一個類似圓形的建築，有效率地規劃出屋舍周遭大片的戶外空間；又因為他們熱愛戶外運動，相關設備包含汽車，自行車，釣魚，露營，攀岩，音響和遙控模型等等，為了容納這些具有相當體積的生活用品，是以量體內部規劃出很大範圍的停車和收納空間，並附帶一個小型攀岩牆，這個空間面向街道，像商店一樣以大片玻璃窗作為外牆，與室外有著良好的聯繫。

圖文來源／ArchDaily、藤原・室 建築設計事務所

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