快訊／阿里山台18午後3時搶通！迎接櫻花季遊客　大火落石急排除

▲阿里山台18線預計20日下午3時搶通。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義林管處大埔事業區林班18日下午發生森林火災，延燒將近48小時，今天已控制火勢，但阿里山公路69公里上方邊坡遭火勢波及落石不斷導致封路，經連日滅火並清除落石，今天（20日）下午3時就開放通行。

▲阿里山台18線明隧道遭火勢波及。（圖／記者翁伊森翻攝）

林管處表示，目前火場累計延燒面積1.6公頃，地上物為竹林，公路上邊坡殘火已由森林護管員處理完畢，經空拍機觀測已無火煙，但下邊坡火場位置2處仍有明火，已由空勤及陸航特投水11架次，仍會持續投水，地面由森林護管員持續滅火中。

▲奮起湖及阿里山幫浦隊急滅火。（圖／記者翁伊森翻攝）



至於嘉義縣消防局支援5部消防車、2部指揮車計17人現場協助提供水源，及預防火勢蔓延至台18線公路上方。空勤總隊4人及陸航特12人協助空中投水作業，保七總隊嘉義分隊3名、嘉義縣警察局樂野所及十字所共6名員警協助台18線交通管制。公路總局阿里山工務段13名，目前正派員清理路面落石及設置紐澤西護欄中。空勤總隊直升機NA708已於8時35空勘完成，至大埔吊掛水袋完畢，於公路下邊坡火場投水6架次；陸航特CH-47投水5架次，皆命中目標。

▲森林護管員攀爬至隧道上方，由消防局提供水線及水源灌滅隧道上方悶煙。（圖／記者翁伊森翻攝）

台18線66-76公里封閉路段經森林護管員攀爬至隧道上方，由消防局提供水線及水源灌滅隧道上方悶煙，並由阿里山工務局人員清理路面落石及設置紐澤西護欄，經五工處評估結果，20日下午3點就開放車輛通行。