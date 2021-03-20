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金門女戰神「護花使者」曝光！溫暖搭肩全直擊　陳玉珍嬌羞回應了

高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。（圖／攝影組）

▲高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有「金門女戰神」之稱的立委陳玉珍，本月18日凌晨被本刊直擊與一名身材高壯的男子深夜散步，陳玉珍看似有些微醺，這名「護花使者」一路貼心照料，途中不時輕搭著陳的肩膀，不但為她披上外套，還貼心護送，讓外界不禁聯想單身已久的她是否好事近了？針對本刊深夜直擊陳玉珍與眼鏡男街頭漫步，她坦承確實和該男單獨走了一段路；面對記者追問對方是「男朋友嗎？」，陳玉珍語帶保留地說：「還不算」，答話直截了當，用詞卻留給外界無限想像。

高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。（圖／攝影組）

▲高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。

18日凌晨一點，陳玉珍穿著條紋襯衫搭配西裝外套，現身在大安區的巷子，身邊跟著一名年約四十歲的眼鏡男，兩人在安和路上往和平東路的方向步行，一路上眼鏡男不時拍拍陳玉珍的背。眼鏡男陪陳玉珍散步顯得相當開心，途中興緻一來還停下來拍攝路邊的花，一旁的陳玉珍見狀露出羞怯的微笑，空氣中瞬間瀰漫曖昧的粉色泡泡。

兩人途中停在路上暢談，後來步行時陳玉珍踉蹌險些跌倒，眼鏡男見狀在過馬路時便將手搭在陳玉珍肩上，之後雙手就一直沒有放下。因夜已深，男方似乎怕陳玉珍著涼，還貼心為她披上衣服，溫暖的一披瞬間讓周遭空氣變得暖呼呼。

47歲單身的陳玉珍曾被民進黨立委賴品妤爆料，直呼民進黨立委鍾佳濱為「我的佳濱」；而陳玉珍個性大喇喇，談起過往戀情也從不避諱，曾透露有一名交往9年論及婚嫁的男朋友，但最後發現對方不是真的愛她；也曾自曝和某任男朋友只交往半年，對方稱「不喜歡女生」而被甩，花了很多時間才走出來。

陳玉珍因在立法院「夾手事件」、全副武裝佔領主席台而爆紅，過去就曾有網友爆料在交友軟體上與陳玉珍配對成功，她也豪爽坦承因工作太忙，使用交友軟體找尋真愛。如今出現護花使者追求，讓外界不禁聯想「女戰神是否好事近了？」

高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。（圖／攝影組）

▲高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。

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