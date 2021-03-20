超萌動物兇起來「連鱷魚都怕」！被搞笑漫畫耽誤的動物科普書

▲新銳圖文作家新夭創作《我很奇怪但很可愛》。（圖／遠流出版提供）

記者林育綾／綜合報導

新銳圖文作家「新夭（Brainholesky）」以動物為主題創作，評論一致認為很「ㄎㄧㄤ」、有梗，又能長知識，曾創下單篇分享破17萬高峰，被國內外媒體爭相轉載，例如萬獸之王獅子「靠老婆」、看起來很萌的江獺兇起來「連鱷魚都怕」⋯等，如今受邀出版超療癒圖文書《我很奇怪但很可愛》由遠流文化發行。

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▲新夭以動物為主題創作，被稱為是「被搞笑插畫耽誤的動物科普書」。（圖／遠流出版提供）

新夭以動物為主題創作圖文書《我很奇怪但很可愛》，被稱為是「被搞笑插畫耽誤的動物科普書」、「有笑有保佑」。怪奇事物所插畫家「宇宙垃圾」也推薦，「只要看完插圖就好想快點翻下一頁，想知道為什麼會這樣？！如果你跟我一樣總是對世界充滿好奇，一定也會喜歡，很適合上班通勤或是下班放鬆看～有趣推推！」

「阿鏘的動物日常」也說，「初次見到新夭作品，是大量同溫層朋友以及生物討論社團一致好評的分享。新夭用的梗總是非常秀逸，出乎意料的發展，卻又因為是這種動物而如此理所當然。」

他的插畫曾創下單篇分享破17萬高峰，被國內外媒體爭相轉載，如今受邀出版超療癒圖文書《我很奇怪但很可愛》由遠流文化發行。

▲▼新銳圖文作家新夭創作《我很奇怪但很可愛》。（圖／遠流出版提供）



而新夭在新書的作者「自我介紹」也十分無厘頭，提到「我喜歡吃Pizza，但是到蘇阿姨，果然還是只點了炸雞。小時候最喜歡的卡通就是忍者龜，恰巧Pizza也是忍者龜最愛的食物，所以童年最過癮的事，就是一邊看著忍者龜，一邊吃著媽媽準備的Pizza。可是，媽……為什麼我吃的Pizza，不會像卡通那樣牽絲呢？ 孩子，那個不是Pizza，是蔥油餅啊！」

▲▼新銳圖文作家新夭創作《我很奇怪但很可愛》。（圖／遠流出版提供）

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