屏東男開車撞加油站被控肇逃　他現身自稱:患重聽引誤會　　

▲潮州警分局交通小隊長黃進城說明案情 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子，18日下午駕駛自小客車行經台1線時，撞上加油站站長及3台機車後離去，目擊者將事後照片po上社群媒體，質疑駕駛酒醉；轄區潮州警方獲報聯絡他到案，他初步表示，案發時，有下車了解狀況後才離去，由於患有重聽，以為可以離開就開走了，警方將依毀損罪偵辦，並依法開單告發。

▲加油站員工po網。（取自臉書）

潮州警分局交通小隊於18日下午14時許接獲民眾報案，指潮州鎮台一線與四維路口加油站發生交通事故，發現陳姓男子駕駛自小客車撞到加油站站長及3台機車，但陳男已不在現場。但進行了解，發現陳男肇事後撞住加油車道，加油站員工請他往前開一點，他卻駕車離開，讓員工錯諤。

由於現場無人受傷，警方根據報案人提供相關事證，依毀損罪嫌偵辦，今（19）日通知陳男到案，他初步表示，案發時有下車了解狀況，並和站長等人交談，因患有重聽，可能未聽清楚就離開，被對方認為是肇事逃逸。

警方將等他案說明後依毀損罪嫌函送法辦，也以該車肇事後未依規定處置，依據違反道路交通管理處罰條例第62條規定予以舉發汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋10人份、全不鏽鋼，原價3490元，特價2799元