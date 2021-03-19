首批AZ疫苗送抵台大、新光醫院　57家醫療院所一聲令下就開打

▲AZ疫苗檢驗封緘，工作人員昨（18日）確認貼標數量、 完成封緘作業、放行疫苗。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者張茗喧、陳怡璇台北

首批AZ疫苗今天上午陸續配送至全台57家醫療院所。台大、新光、桃園醫院等多家醫院已收到疫苗，各醫院均在安排接種計畫，待中央流行疫情指揮中心一聲令下就能開打。

首批牛津AZ疫苗3月3日自韓國運抵台灣，歷經2週檢驗封緘，衛生福利部食品藥物管理署昨天正式放行，今天開始逐步配送至全台57家醫療院所，待指揮中心今天召開專家會議確認疫苗安全性後，最快22日就能展開接種作業。

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隨疫苗展開配送，全台做為施打據點的57家醫療院所今天陸續收到疫苗。台北市衛生局疾病管制科長余燦華接受中央社記者訪問說，首批疫苗今天正式展開配送，由於優先接種對象為專責病房或隔離病房的醫事人員，因此只要該院調查有超過500人願意接種，就可能優先列為接種據點。

余燦華說，目前北市共有9家專責醫院會設接種據點，提供該院以及鄰近醫院的第一線醫事人員接種，衛生局會密切掌握疫苗配送進度。台大醫院發言人王亭貴接受記者電訪時表示，台大今天上午已經收到1000多人份疫苗，相關施打工作都在籌備當中，必須準備醫師、施打場所並安排聯絡人，同單位醫事人員也不能一起打，避免出現不良事件影響醫 療量能。

新光醫院副院長洪子仁指出，昨天接獲疫苗配送通知，今天上午11時30分左右已經收到第一批、共600人 份疫苗，相關整備都已完成，只待指揮中心一聲令下就能開始接種。洪子仁表示，此為台灣第一批新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，新光醫院對此高度重視，早已成立工作小組負責統籌疫苗施打計畫，未來開打後每週三、五將開立疫苗接種門診，分批安排院內有接種意願的700多名醫事人員接種。

醫福會執行長王必勝表示，目前衛生福利部桃園醫院300多人登記施打，也會負責其他人數不足，今天上午收到40支、約400人份施打劑量。