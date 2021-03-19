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中美會晤「大檢討」中國內政　王毅：美國老毛病要改一改

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,王毅,美國國務卿布林肯,國家安全顧問沙利文,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,外交部長王毅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美最高外交層級官員於台灣時間19日清晨5時，在阿拉斯加展開首輪會議，美方一開場罕見批評中國威脅全球穩定，引發中方提出抗議。據官媒《央視》報導指出，大陸外交部長王毅表示，「我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行為。美國的這個老毛病要改一改了！」

《央視》報導指出，王毅首先表示，中方是應美方邀請而來。安克雷奇位處中美兩國首都航線中間位置，是中美交往的「加油站」，也是中美兩國相向而行的「交匯點」。過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去了。

王毅強調，「中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了！」

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲大陸外交部長王毅（左後）於中美會晤開場白也十分強硬。（圖／路透社）

談到美國17日就香港問題上再次升級對中國的制裁。王毅說，「這種粗暴干涉中國內政的做法激起中國人民強烈憤慨，我們當然堅決反對。」美方在中方即將動身赴美參加中美高層戰略對話前夕出台這一舉措，這不是正常的待客之道。如果美方想以此增強所謂對華優勢的話，那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。

王毅指出，美方剛才在開場白中還聲稱一些國家認為中國脅迫他們。美方要搞清楚這是來自他們的說法，還是美方自己的主觀臆斷。如果美方僅僅因為一些國家是美國的盟友就偏聽偏信，甚至袒護他們的錯誤言行，那麼國際關係就很難正常發展。到底誰在脅迫誰，世界人民自有公斷，歷史也會作出公正結論。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪。（圖／路透社）

綜合外電報導，中美外交戰略高層會議一開始火藥味十足，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）先指出，中國的行為威脅全球穩定秩序，「我們將會提出我方的深度關切，有關中國在新疆、香港、台灣的行為，以及對美國駭客攻擊和經濟脅迫我方盟友等作為。」對此，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪立刻回應，指責美國煽動其他國家攻擊中國。

楊潔篪在會議開場白清楚表態，「我們希望這次對話是真誠的、坦率的。」他強調，美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。
 

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