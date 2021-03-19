楊潔篪嗆美「我把你們想太好」　陸網友超嗨...120年前舊照比對今昔

記者任以芳／綜合報導

中美高層戰略對話火藥味十足，中共中央外事工作委員會主任楊潔篪展現戰狼外交，反擊美方「我把你們想太好了，我們認為你們會遵守基本外交禮節。」楊潔篪甚至強調，美國沒有資格在中國的面前說從實力的地位出發，同中國談話。視頻公布後，大陸網友熱烈討論，拿出120年前《辛丑條約》歷史舊照片，和這次中美會晤場景做比對。

楊潔篪在中美高層戰略對話開場白中闡明中方有關立場，他表示，「我們希望這次對話是真誠的、坦率的。」中方帶著誠意應邀來到安克拉治同美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備。但美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出了嚴正回應。

▲楊潔篪批美方無外交禮節，「我把你們想太好了。」（圖／路透社）

據陸媒《中國環球電視網》發布視頻內容，針對美方指責，楊潔篪表示，「我把你們想太好了，我們認為你們會遵守基本外交禮節。」所以，剛才我們必須闡明我們的立場。

楊潔篪進一步說，「我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」二十年前，三十年前你們就沒有地位講這個話，因為中國人是不吃這一套的。

楊潔篪稱，如果你們要跟我們好好的打交道，那麼我們就相互尊重打交道，合作對雙方有利，特別是世界各國人民的要求。至於美國人民百折不撓，美國人民當然是偉大的人民，中國人民也是偉大的人民啊。「難道我們吃洋人苦頭還少嗎？難道我們被外國圍堵的時間還短嗎？」

最後，楊潔篪強調，中國人民是聰明的，要卡住我們是卡不住的，歷史會證明對中國採取「卡脖子」辦法，來「打壓」辦法，最後受損失的是自己。你們願意跟歐洲人到別的星球上去，如果你們願意同中國合作，我們歡迎啊。最後，楊潔篪發言完畢後，主動問身邊的王毅是否要補充說明。

▲中美會晤火藥味十足，陸網友拿出120年前《辛丑條約》舊照比對今昔 。（圖／翻攝 微博）

楊潔篪親自示範「戰狼外交」視頻公布後，引發大陸網民熱烈討論。還有人拿出中國120年前受盡屈辱的《辛丑合約》歷史照片，和2021年中美會晤談話場景做比對。有網友稱，「同是辛丑年，世界沒變，中國變了。」、「請美國注意跟中國說話態度」，還有網友大讚楊潔篪回應美方十分有魄力，今日中國已經不同以往。

