被嗆「劊子手」…普丁反祝拜登「身體健康」　邀他線上直播討論！

▲ 普丁邀請拜登進行視訊會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）日前指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將為破壞2020年美國大選「付出代價」，又稱他是「劊子手」。普丁18日出面回應此事，並已邀請拜登於當地時間19日或22日視訊對話，且要求全程對外公開。

美國國家情報總監辦公室日前釋出最新報告指出，俄國政府干預美國大選，詆毀拜登以助川普連任。美國廣播公司（ABC）17日播出的專訪中，拜登稱普丁將為此付出代價。當被問及是否認為普丁是劊子手，拜登也給出肯定的答案。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）18日直言，拜登的評論史無前例，「美國總統這番言論非常糟糕。他明顯不想改善我們的關係，且我們會繼續深入這個問題。」

普丁18日也回應，「我願意向拜登總統提供繼續對話的機會，條件是進行線上直播，沒有任何預錄的內容，而是一場公開、直接的討論。在我看來，這對俄國人民、美國人民及其他許多國家來說都會很有趣。」根據俄國官媒《塔斯社》，他已邀請拜登於19日會22日會談。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）對此則表示，目前不確定政府是否會接受普丁的提議，「我們與俄國領導人及政府人員就各個層面進行接觸，但我沒有任何有關未來會議的消息要宣布。」

事實上，普丁先前便曾在記者會上針對被稱劊子手一事回應，祝福拜登身體健康，「我們私下真的認識彼此，我祝福他身體健康，沒有諷刺的意思，不是在開玩笑，健康優先。當我們評論他人、他國和民族時，彷彿總是看著一面鏡子。我們總是看到自己，把真正的自我傳遞給他人。小時候跟人吵架時，我們都會說，『罵別人就是罵自己』，這不只是個幼稚的玩笑，在心理學上有著非常深刻的涵義。」

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