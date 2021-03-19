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他左腦出血「醫生竟開錯右腦」慘變植物人　家屬氣炸：還不承認！

▲▼ 左腦出血接受手術醫院開錯右腦 。（圖／澎湃新聞）

▲章男如今變成植物人 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

江西省景德鎮一名59歲的章姓男子因急性左腦出血入院，卻被醫生打開右腦顱，最後雖然撿回一命，但卻因腦部損傷成為植物人。對此涉事醫院否認醫療疏失，辯稱是患者出血量大，手術需要打開兩邊頭顱。

▲▼醫師,開刀,手術。（圖／翻攝自Pixabay）

▲院方否認開錯頭顱。（示意圖／翻攝自Pixabay）

據《澎湃新聞》報導，去年元旦當天，59歲的章新安吃完早餐外出散步時，突發頭痛、嘔吐昏迷，隨後被送入景德鎮二醫院。入院時的檢查報告顯示，當時章新安的四肢已無自主活動，右側肢體偏癱，顱腦CT提示左側基底節區出血。同時他還有高血壓病（3級），屬於高危情況。

患者兒子章民（化名）指出，手術後不久，醫生助理就向其表示主治醫生錯開父親右腦，但只開了一點點，傷口已在縫合，並將繼續原手術方案，請他務必不要聲張，醫生說先救人要緊。

同日，章新安再次接受手術清除左腦的血腫，隔天再次接受左腦手術。接連2次腦部手術後，章新安在加護病房躺了十幾天，其間還接受床邊局部麻下行氣管切開手術，加強呼吸道管理，以及術後行腰椎穿刺釋放血性腦脊液治療，但他一直處於昏迷狀態，沒有自主意識和活動。

由於醫療設備需要，章新安被轉至杭州一家醫院治療，這一去就是3個多月，直到2020年4月，章新安才回到景德鎮，而這次回來後，醫院對他們一家人的態度發生180度變化，「他們不再承認開錯顱了。」

目前，章新安在景德鎮二醫院中醫康復科住院治療，他對家人的呼喊沒有回應，終日躺在床上，經常發燒到渾身滾燙。手術後，家屬多次尋找院方，希望他們能對父親2020年1月1日手術中先開右顱的情況給出一個說法。

對此，醫院醫政科副科長黃鑫解釋說，調查瞭解到，章新安送醫時腦部出血量已達80ml，屬特別危重的情形，為他主刀的劉隆茂醫生判斷須進行雙側開顱，否認院方失誤。

▲▼ 左腦出血接受手術醫院開錯右腦 。（圖／澎湃新聞）

▲手術記錄 。（圖／澎湃新聞）

另外，對於章家家屬提出300多萬元（人民幣，約新台幣1300萬元）的高額賠償要求，院方表示，若一定要給出說法和相應的賠償，需要由第三方鑑定機構來評判和決策。

章家多次向當地衛健委反映情況，希望有關部門能成立專案組徹底調查。但工作人員表示，衛健委現下能做的只有調解，「建議家屬最好找到醫療調解中心、法院等機構處理」。

針對此次糾紛，一名神經外科領域的權威專家在完整閱讀完章新安病例、3份手術記錄後，指景德鎮二醫院在去年元旦首次手術時確實誤開了右顱，且很快發現並糾正了，「核定頭顱CT，確定腦內血腫區域，立即停止手術，請示主任醫師」等記錄即是證明。

該位專家還補充道，腦血腫清除術在神經外科很普遍，通常是選擇血腫距表面最近且避開重要功能區的骨瓣開顱，「肯定是哪邊出血開哪邊，不會存在左腦出血開右顱的，院方辯稱先開右顱以減免發生腦膨出概率的說法並不可靠。」

該位專家還指出，目前可見的「手術安全核查表」中僅有手術室護士和麻醉醫師的兩方簽字，手術醫師簽名欄顯示空白，「這意味著安全核查可能沒做到位。」 

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