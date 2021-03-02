創世台東植物人「首位甦醒出院」　穿畢業服切蛋糕「喜迎新生」

▲創世台東院第1位甦醒的植物人，穿著畢業服喜迎新生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「我畢業了！」創世台東院第1位甦醒的植物人院民嘪先生興奮地拋出畢業帽，他即將離開台東院，轉赴其他機構接受生活重建訓練。而為慶祝他重生，2日早上8點半，護士幫嘪先生換上畢業服、切蛋糕，並由院長王玉鳳頒發畢業證書及花束，員工們齊聚一樓大廳，祝福他迎向新的人生。

嘪先生7年前高一時騎機車發生車禍，腦部受創成為植物人，年輕的生命，只能終日臥床，毫無知覺；原本是由家人自行照顧，但是父母親忙於工作，白天獨留他在家裡，無法獲得妥善照顧。

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6年前入住創世台東分院後，經工作團隊與治療師不斷的感官刺激與復健運動等，約半年後空洞的眼睛已經可以跟人凝視，並能聽音辨位，逐漸地，嘴部也可以發出氣音，並能由口進食，現在的他能自行完成部分的生活功能。

近年創世社工不斷替嘪先生尋求功能性的機構，去年底得知有合適的機構能協助他，社工於是協助辦理轉院手續，也希望他重生之後，能接受完善的生活重建課程。

王玉鳳表示，全台植物人甦醒的機率很低，嘪先生甦醒之後，時常鼓勵他，不要畏懼學習及復健；台東院目前安養50位植物人，多是低、中低收入戶等弱勢家庭，而安養植物人面臨龐大的費用與照顧問題，且臥床的植物人除安養需求外，亦需被動式復健運動，預防關節變形萎縮等，台東院邀社會各界捐助植物人復健所需副木、擺位枕、減壓墊及可調角度器等輔具。



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▲創世台東院第1位甦醒的植物人，穿著畢業服喜迎新生。（圖／記者楊漢聲翻攝）