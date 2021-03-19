6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

▲▼檢警在廢棄工廠查獲當年盜採的牛樟樹頭，重約2千公斤市值64萬元。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

山老鼠橫行破壞山林，為遏止合法公文掩護非法行為等魚目混珠事件重複上演，檢、警、林組成專案小組，經過3個月調查，一舉破獲6年前盜採牛樟樹頭案，起訴多名相關嫌疑人，並起出牛樟樹頭2千公斤，市值高達64萬元。

去年聖誕節前夕，林務局台東林管處關山工作站接獲線報，鹿野地區廢棄工廠藏匿貴重木，林務人員原本以為只是單純未經許可竊取河川滯留木，當林務局關山工作站會同保七總隊第九大隊刑事偵查小隊前往廢棄工廠偵查時發現，藏匿之貴重木為連根挖起重達2公噸的牛樟樹頭，市價約64萬。

▲▼檢警比對現場植物。

林、警人員認為案情不單純，且廢棄工廠負責人所提出之6年前合法公文有許多疑點，恐有魚目混珠，試圖矇混過關之疑慮，因此林、警人員，立刻陳報台東地檢署由檢察官介入指揮偵辦。

經過專案小組三個月的抽絲剝繭，從嫌疑人所提供之六年前陳年公文裡找到許多疑點，以公文追查相關人員，並於偵訊過程中查出，犯罪嫌疑人涉嫌偽造文書、任意挖掘山坡地及未經土地所有權人的同意下竊取牛樟樹頭，雖然犯罪嫌疑人供稱所挖掘之牛樟樹頭一切合法，且挖掘地點也是經過核准之土地，但經林務人員比對一張當年犯罪嫌疑人所留下的現勘照片，透過週遭植物找尋犯罪地點，發現牛樟樹頭並非取自於犯罪嫌疑人所申請之土地，而是竊取於鄰近之林業用地，雖然犯罪嫌疑人以忘記及時間太久不記得為由，否認犯罪地點，但現場植物卻成為最佳證人，最終依違反刑法偽造文書、竊盜、違反水土保持法與森林法等罪嫌移送。

本案也讓犯罪嫌疑人以為運回藏匿之牛樟樹頭，在六年後應該是會神不知鬼不覺，沒想到栽在一張當年犯罪現場的照片與週遭植物。

台東林管處表示，本次能以植物鑑別方式協助檢、警戳破犯罪嫌疑人的謊言，最重要在於基層人員平時的教育訓練，適時提供專業知識供檢警偵辦方向，此外，讓犯罪嫌疑人以為魚目混珠利用合法公文掩護非法行為，不會被識破，但卻沒想到犯罪現場週遭植物成為直接證人。山林資產屬於全體國民，千萬不要有覬覦的想法，只要有不法行為，林、警人員隨時都在你身邊。

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