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盤堆臉高均消7千　陳鮭笑迎5戰...波鮭拼11攤：家人跨2縣來助攻

記者白珈陽、游瓊華、李忠憲、林冠吟／台中報導

鮭魚之亂持續延燒！18日是壽司郎舉辦「鮭」、「魚」同字同音整桌免費的最後一天，許多「鮭魚」紛紛揪團湧入台中市政店，準備大開殺戒、同「鮭」於盡。就有男大生腦筋動超快，改名「陳鮭魚」後，以1人300元吃到飽的價碼發起鮭魚財，還有名男大生改為「吳家可鮭魚」，以1人200元的價位邀朋友一起吃，他還說名字明天一定會改回來，不然被媽媽知道後就真的無家可歸了。

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲男大生改名鮭魚爽帶朋友吃免錢。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

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《ETtoday新聞雲》記者實際到現場，捕獲多尾「鮭魚」，更有男大生遠從台南到台中找好友一起吃，不過這名男大生改名後，也想賺點小錢，一人收300元，最好的朋友不收錢。

陳鮭魚表示，他昨天和同學吃了7500元，今天是他們吃鮭魚的第五餐，明天就會把名字改回去，短期內不想再看到鮭魚了。另外，一名改為「吳家可鮭魚」的男大生，因為和朋友打賭輸了，願賭服輸霸氣改名，但他也笑說今天吃完明天就要去把名字改回來，不然被媽媽知道後真的要無家可歸了。

此外，還有一條鮭魚特地衝回雲林拿戶口名簿，瞞著爸媽改名為的就是要「吃爆壽司郎」，而另一條改名為「盧宇智波鮭魚」則表示，他昨(17日)吃3攤，今(18日)預計吃8攤，家人知道他改名叫鮭魚後，不但沒罵他，還特地從嘉義趕來台中就是要一起吃壽司郎。

這些鮭魚們，目標都希望至少能夠達到一桌10000的目標金額，更直言等下還要再換下一團朋友繼續來吃。而因為朋友「犧牲小我完成大我」，得以免費蹭飯的朋友們則笑說「謝謝老闆！」、「以前只敢拿紅色的（盤子），今天拿黑色的（盤子）拿到怕」

據了解，壽司郎台中市政店18日11點開業後，迎接6條鮭魚，平均每桌金額都落在6、7000元左右。另外，福科店也贏來不少鮭魚先生、鮭魚小姐，還有鮭魚先生放話，等下4點、6點、8點都要來吃。

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲疊成山的盤子。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲改名鮭魚的男大生。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

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