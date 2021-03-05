分手想解悶…2女喝酒醉倒在床上　男網友「輪番撿屍」：我被勾引

▲2女到網友的租屋處喝酒，沒想到慘遭性侵。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名年僅19歲的女子心情不好，找同齡姐妹一起到男網友的租屋處喝酒解悶，後來女子不勝酒力倒臥床上，好姐妹倒在沙發上昏昏欲睡，男網友竟趁機脫下褲子，先性侵床上的女子，再對沙發上的姐妹伸出狼爪，男子「連續撿屍」後，隔天早上照常出門上班，完全不在乎2女的感受。

去年滿19歲的花花（化名）再交友軟體結識了34歲阿龍（化名），同年7月花花遭遇分手情傷，於是找了同齡的姐妹小美（化名）陪同，一起去阿龍的租屋處飲酒解悶，過程中喝了啤酒、葡萄酒，直到深夜11點多，花花醉茫茫倒在床上，阿龍還裝紳士幫忙蓋被子，而小美則倒在沙發上昏昏欲睡。

阿龍見2女都沒意識後，脫下自己的褲子，「下體堅挺」鑽進被窩對花花的伸出狼爪，花花感到疼痛一度恢復意識，嘗試推開阿龍但沒一會兒又睡著，阿龍逞獸慾後仍意猶未盡，又把目標轉移到沙發上的小美，且再次性侵成功。

令人髮指的是，阿倫犯案後竟當作沒事照常外出上班，兩女醒來發現自己衣不蔽體，不甘受辱決定驗傷蒐證提告；阿倫偵訊時辯稱，是兩女醉後勾引他，雙方是在你情我願的狀況下發生性關係。警方依妨害性自主罪將阿倫函送法辦，案發詳情仍待檢方調查釐清。