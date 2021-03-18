孩子玩到一半…突然安靜！媽起身驚見「猙獰人臉」狂慘叫

▲沙發竟現出一張「猙獰人臉」。（圖／翻攝自推特／asagi_sunshine）

實習記者閔文昱／綜合報導

平常愛嘻閙的孩子如果突然不見聲音，發有時反而會讓爸媽嚇出一身冷汗。日本一名媽媽在玩手機時，突然發現正在嬉鬧的孩子安靜下來了，於是起身查看，竟發沙發上的沙發套上突出了一張「猙獰人臉」，瞬間把她嚇得花容失色。

推特帳號「asagi_sunshine」的日本媽媽12日貼出一張照片表示，當時她正在客廳滑手機休息，另外2名分別為4歲及2歲的孩子也在客廳玩耍，結果一直相當吵鬧的2個孩子玩著玩著卻突然安靜了下來，讓這名媽媽感到有些不對勁，於是就起身去找他們，想了解究竟是發生了什麼事。

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▲躲在沙發下的原來是正在玩躲貓貓的長子。（圖／翻攝自推特／asagi_sunshine）

結果正當這名媽媽四處都找不到小孩時，赫然在沙發上看到了一張浮起的人臉，瞬間嚇得她放聲尖叫，後來仔細一看才發現，原來躲在沙發裡的人竟是正在玩捉迷藏的長子，這才讓她鬆了一口氣，事後有把這「驚悚」的經歷分享到網路上，並表示「這真的太可怕了」。

許多網友看完媽媽分享的照片後，紛紛對於這樣的遭遇感到同情，表示「太嚇人了」、「我內心可能會留下創傷」、「孩子的行為果然都無法不可預測啊」、「會嚇到不敢睡」、「如果是我，我一定會哭出來」、「看起來好像人面魚」、「好可怕」、「看起來可以在低預算的恐怖電影中使用」、「媽媽還能冷靜拍下照片，拍得很好啊」。