南警甕中捉鱉破獲天九牌職業賭場　賭客群聚警忙發口罩防疫

▲台南市警局據報線報在安南區查獲天九牌職業賭場，查獲主持人及賭客18人，依賭博罪嫌送辦，另黃姓賭客等16人依違反社會秩序維護法裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局據報循線在安南區查獲天九牌職業賭場，查獲主持人及賭客18人，還有賭客逃跑時不慎撞及竹架致頭破血流，現場查扣桌面賭資新台幣8300元、抽頭金2550元、天九牌、錄影監視器、帳冊等證物，全案偵訊後將黃姓主持人黃、郭等屋主2人依賭博罪嫌送辦，另黃姓賭客等16人依違反社會秩序維護法裁處。

警方指出，該職業賭場位於安南區公學路五段南興橋西南側巷內鐵皮屋，出入人車複雜，以天然圳溝為掩護，門禁管制，並設有紅外線監視器2具，監看外圍警方及賭客動態狀況。

市警局督察室靖紀小組於1月26日晚上8時40分見時機成熟，持台南地院核發之搜索票，與刑事警察大隊、保安警察大隊、第三分局員警共同執行查緝取締任務，經發動突襲採前、後包抄方式，進入賭場突檢，立即表明警察身分及執行搜索，同時控制現場賭客及賭桌上賭具、賭資等證物，現場部分賭客見警方查緝人員到場即一哄而散，竄逃躲避在絲瓜棚下，慌亂中不慎撞及竹架致頭破血流，執勤員警採擴大包圍搜索及柔性心戰喊話方式，將賭客一一帶返賭場清查身分，當場查獲黃姓主持人、郭姓屋主等2人，於上揭地點意圖牟利經營「天九牌」（俗稱黑粒仔）賭場及賭客共計16人，防疫期間，警方即以備用口罩供給賭客戴用。現場查扣桌面賭資新台幣8300元、抽頭金2550元、天九牌已開封使用29支、天九牌未開封2副、骰子15顆、錄影監視器1組（含螢幕1臺、鏡頭2支）、帳冊1本等營賭之相關證物。全案三分局警方於27日將黃、郭等2人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；另黃姓賭客等16人依違反社會秩序維護法裁處在案。

年關將近「法律無假期」，防疫期間亦無假期，市警局為有效打擊黑道幫派，截斷賭場地下金流，防範賭博引發討債糾紛及傾家蕩產，讓民眾得以安居樂業，絕不容許有非法經營職業性賭場之情事，以杜絕惡習及防止衍生社會治安事件。

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