獨／醫美富少撞死人道歉紙條曝！闖禍11天後　全家終赴靈堂上香

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市一名未滿18歲的張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女因傷重昏迷住進加護病房，經過搶救9天最後仍不治。張姓富少一家神隱多日，昨日原本要現身到靈堂上香卻臨時喊卡。今天第11天張家終於到彭女靈前上香，並送上小卡片，卡片上寫了三次對不起，張男寫著「親愛的彭姊姊對不起，想誠心的向您說對不起，願您在天上做一個快樂的天使。」

▲醫美富少撞死人道歉紙條曝！全家赴靈堂上香：願您做快樂天使。（圖／記者白珈陽攝）



張母表示，今天中午與彭家人聯繫上，全家人帶著孩子一同到靈堂前上香，孩子還有寫小卡片放靈堂。張姓少年用黑色信封裝著卡片，信封寫著「彭姊姊收」，卡片上還有小提琴及音符，內容寫道「親愛的彭姊姊，對不起，想誠心的向您說對不起。願您在天上做一個快樂的天使，願菩薩帶您到很美的地方，沒有病痛的地方，彭姊姊對不起。」

這起事件發生在7日凌晨0時許，張姓醫美富少趁著父母熟睡時，無照開賓士車外出買消夜，卻在途中高速撞上彭女，導致對方當場噴飛，頭部重創陷入昏迷，經過9天搶救仍是不幸宣告不治。誇張的是，張男肇事後避不見面，父母也對彭女不聞不問，讓彭女閨蜜氣得在網路上發文揭露此事。

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