台中「最長鮭魚」出爐！18人瘋改名吃壽司　完整名單全曝光

▲台中郭姓女大生為了跟上壽司郎活動，一早改名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）

記者游瓊華、白珈陽、唐詠絮／連線報導

你今天鮭魚了嗎？為了參加壽司業者推出與「鮭魚」同音同字者，可享免費吃活動，全台年輕人都瘋改名。台中市民政局統計，昨天到今天下午3點鐘為止，總共有18人改名，甚至有人改成「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」以及「宇智波鮭魚」等，讓人看了啼笑皆非。

台中民政局查18人當中，10人將名字改為「鮭魚」，另有8人將名字改為「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」。此外，彰化到下午也有一人將名字改名為鮭魚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台中一位改為「鮭魚丼飯」的女大生，原本今天要出面受訪但又反悔，透露「只有班上同學知道她改名，擔心受訪後變成全校都知道」，所以婉拒媒體訪問，但也說稍晚會帶好友去壽司郎用餐。

內外鍋皆為304不鏽鋼

【更多新聞】

►獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這「3生肖」最母湯



►為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起



►獨／20歲漩渦鳴人鮭魚報到！他曝戶政事務所現況...感謝阿姨沒責備



