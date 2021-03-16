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限量搶吃！全家草莓酷繽沙「加起司蛋糕」　GODIVA最新霜淇淋超濃

▲▼全家酷繽沙最新口味。（圖／全家提供）

▲全家最新草莓起司蛋糕酷繽沙，濃郁的草莓冰沙中加了起司蛋糕。（圖／全家提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣回暖，大家也開始想吃冰，全家3/24起限量開賣全新草莓酷繽沙口味，濃郁的草莓冰沙中還加了起司蛋糕塊，每一口都充滿幸福感，去年推出的抹茶酷繽沙也重新回歸，加入Q彈的白玉麻糬，口感超療癒，而GODIVA則是推出季節限定紫薯紅豆霜淇淋，搭配香草白巧克力或黑巧克力吃起來綿密又香醇。

全家這次新推出的「草莓起司蛋糕酷繽沙」，完熟草莓鮮榨成汁後製成冰沙，中間層加入起司冰淇淋提升濃郁感，並以草莓醬作為底層增添草莓香氣，再加入起司蛋糕塊，能夠吃到冰沙的顆粒感以及蛋糕的綿密感，限量30萬杯。

▲▼全家酷繽沙最新口味。（圖／全家提供）

▲去年一推出就頗受歡迎的白玉抹茶紅豆酷繽沙也強勢回歸。

另一款重新回歸的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，則是將麻糬加入酷繽沙中，麻糬在冰凍情況下依舊保有Q彈口感，再搭配靜岡抹茶及紅豆冰淇淋，同樣限量30萬杯。

愛吃冰的人也絕對不能錯過GODIVA推出的季節限定「紫薯紅豆霜淇淋」，由巧克力大師Chef Sebastien Bauer製成，嚴選紅豆、紫薯搭配香草白巧克力，吃起來綿密又香醇，且粉色外表看起來超夢幻，絕對讓少女心大噴發，同步也有紫薯紅豆搭配黑巧克力的綜合霜淇淋選擇。

▲GODIVA推全新紫薯紅豆霜淇淋、綜合霜淇淋。（圖／GODIVA提供，下同）

另外，本次GODIVA新品同系列還有這杯「紫薯紅豆奶昔」，細膩與冰涼口感以也讓人一口接一口，即日起限量開賣，把握機會嚐鮮去。

▲同步還有紫薯紅豆奶昔。

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