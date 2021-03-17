5月大女嬰險猝死！保母挨告　檢不起訴：家長斷章取義指控

▲桃園市葉姓保母在2018年7月受雇照顧剛滿月女嬰，同年11月女嬰卻突然出現狀況，送醫途中停止呼吸心跳，事後遭家長提告。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓保母在2018年7月開始受雇照顧當時剛滿月之女嬰，同年11月時察覺女嬰有異狀趕緊送醫急救，同時告知其父母，女嬰到院時已呼吸心跳停止，受有輕度缺氧缺血性腦病變之傷害，女嬰事後雖被救回，但父母仍以網路文章指稱葉姓保母當時懷孕，未善盡照顧之責，且違法超收兒童對葉提告；檢方認為，葉女托育人數符合規定，且女嬰本身並無外傷，認為家長以網路文章斷章取義，且無其他積極證據，偵結予以葉女不起訴處分。

據女嬰父母指控，2018年7月起，他們將出生剛滿月的女嬰給37歲的葉姓保母代為照顧，約好每週一至週五早上8時20分至下午6時20分照顧，但葉女卻違法超收兒童，又未善盡照顧職責，女嬰在同年11月21日突然不適被送醫，到院前未明示原因心跳休止，導致有輕度缺氧缺血性腦病變之傷害，女嬰後來被救回，但家長仍對葉女提告。

葉女在檢方偵訊時否認犯行，辯稱1個居家保母可收2個2歲以上小朋友及2個2歲以下小朋友，她所托育人數與年齡均符合規定；事發當天上午11時許發女嬰有異狀，馬上打電話告知女嬰母親，並打電話叫救護車，女嬰在車上還有呼吸心跳，在救護車上呼吸心跳中止，救護人員有施予電擊急救。

葉女還說，女嬰腦部沒有出血、血腫，亦無外力與外傷，她沒向對方家長說過「媽媽對不起，我不知道是不是我去上廁所，有其他小孩弄他」等語，她當天早上根本沒上過廁所等語。

桃檢查出，葉女托育的兒童符合居家式托育服務提供者登記及管理辦法規範，且女嬰事發後，經過桃園市家暴防治中心調查，並未發現有何超收狀況；此外，檢方認為，女嬰家長以葉女懷孕，逕自以網路文章「安胎的孕婦必需要絕對的臥床」，斷章取義認為葉女未盡照護責任，該部分指訴無由採信，因此難認女嬰症狀與葉女之間有任何因果關係，加上她發現女嬰出現異狀立刻報案，顯已盡注意義務，在無其他積極證據，難憑家長片面指訴，遽為不利葉女犯罪事實之認定，檢方偵結予以不起訴處分。

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