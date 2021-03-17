刑事局又出包！2線3星隊長「被逮捕」　涉兩度外洩運毒案機密

▲刑事局偵一大隊第二隊隊長吳漢中涉嫌洩密遭調查，圖為刑事局外觀。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊第二隊隊長吳漢中，17日驚傳遭調查局、刑事局督訓科人員逮捕，檢警查出吳涉嫌在2017年間任職台北市刑大毒緝中心時，2次將偵辦中的毒品案件嫌疑人資料、查緝過程、甚至理應呈交給檢察官的毒品案偵查報告外洩；台北地檢署檢察官今天上午揮調查局北機組及刑事局督訓科人員，兩輛廂型車分赴他的住處、辦公室搜索，預計案件將朝洩密罪偵辦。

刑事局表示，吳漢中曾任北投警分局、台北市刑大毒緝中心，直到2020年12月才調任到刑事局偵一大隊擔任隊長，專案小組接獲情資，他曾在2017年間兩次透過LINE將市刑大毒緝中心偵辦的運毒案件中，原屬機密的「案件偵查報告」洩漏給非檢警身分的外界人士。

吳漢中任職刑事局偵一大隊剛滿3個月，平時工作認真低調，與同事互動正常，對檢調行動刑事局不願多表示意見，僅表示尊重、配合司法調查。

本月3日，刑事局鑑識中心指紋股擔任警務正、現職兩線三星的警官黎添來，也因涉持有毒品並約開趴而被「自己人」查獲送辦，刑事局隨後召開考績會依警察人員獎懲標準辦法，認為黎添來持毒違法情節重大，嚴重影響警譽，人評會決定記予以記二大過免職。

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